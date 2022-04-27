Южно-Украинскую АЭС переименовали: "Энергоатом" заменит все документы в течение двух недель

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" намерена в течение двух недель завершить все юридические и организационные вопросы переименования Южно-Украинской АЭС (Николаевская область) в Пивденноукраинскую.

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Как сообщает пресс-служба госкомпании, об этом сообщил ее руководитель Петр Котин. По его словам, за это время будет завершено внесение изменений в регистрационные, имущественные, банковские и другие документы АЭС.

При этом Котин подчеркнул, что функции, организационная структура, штатное расписание и численность работников обособленного подразделения НАЭК останутся неизменными.

Отметим, что ранее приказ "Энергоатома" о переименовании ЮУАЭС опубликовал уполномоченный Верховной Рады по защите государственного языка Тарас Креминь.

"На одну русскоязычную помесь меньше! После моего обращения наша АЭС наконец-то стала Пивденноукраинской. Спасибо исполняющему обязанности президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петру Котину. Господин глава Южноукраинска, приготовьтесь", — написал он.

Напомним также, что 5 апреля 50 депутатов внесли в Верховную Раду законопроект, предусматривающий запрет присвоения географическим объектам в Украине названий, превозносящих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупант или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты и события.

При этом в пояснительной записке к документу его авторы дают понять, что подразумевают и применение данной нормы к русским названиям населенных пунктов и улиц, которые не были переведены на украинский язык, а используются официально в транслитерированной форме. Среди таких примеров упоминаются, в частности, города Северодонецк, Южное, Южноукраинск и Первомайск.

Отметим, что недавний опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что 76% украинцев поддерживают идею дерусификации топонимов в Украине и лишь 13% выступают против такого шага.