Южно-Українську АЕС перейменували: "Енергоатом" замінить усі документи протягом двох тижнів

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" має намір протягом двох тижнів завершити всі юридичні та організаційні питання перейменування Южно-Української АЕС (Миколаївська область) на Південноукраїнську.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє пресслужба держкомпанії, про це повідомив її керівник Петро Котін. За його словами, за цей час буде завершено внесення змін до реєстраційних, майнових, банківських та інших документів АЕС.

При цьому Котін наголосив, що функції, організаційна структура, штатний розпис та чисельність працівників відокремленого підрозділу НАЕК залишаться незмінними.

Зазначимо, що раніше наказ "Енергоатому" про перейменування ЮУАЕС опублікував уповноважений Верховної Ради із захисту державної мови Тарас Кремень.

"На одну російськомовну помісь менше! Після мого звернення наша АЕС нарешті стала Південноукраїнською. Дякую виконувачу обов'язків президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петру Котіну. Пане голово Южноукраїнська, приготуйтесь", — написав він.

Нагадаємо також, що 5 квітня 50 депутатів внесли до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає заборону присвоєння географічним об'єктам в Україні назв, що звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупант або її пам'ятки, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати та події.

При цьому в пояснювальній записці до документа його автори дають зрозуміти, що мають на увазі і застосування цієї норми до російських назв населених пунктів та вулиць, які не були перекладені українською мовою, а використовуються офіційно у транслітерованій формі. Серед таких прикладів згадуються, зокрема, міста Сєвєродонецьк, Южне, Южноукраїнськ та Первомайськ.

Зазначимо, що недавнє опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що 76% українців підтримують ідею дерусифікації топонімів в Україні та лише 13% виступають проти такого кроку.