Аэропорт "Днепропетровск" переименовали

Аэропорт "Днепропетровск" окончательно переименован в "Днепр". Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Старое название аэропорта "Днепропетровск" осталось окончательно в прошлом. В сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах, а также в реестрах нынешний аэропорт уже называется "Днепр". Этой весной жители Днепра и Днепропетровской области смогут проголосовать, в честь какого знакового исторического деятеля будет назван новый аэропорт", — заявил он.

По словам министра, уже к концу следующего года в аэропорту начнет функционировать новый терминал, на который будут перенаправлены и все самолеты, а к концу 2023 года в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса.

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"С подписанием договора по "открытому небу" и постепенным восстановлением авиационной сферы и экономики после кризиса, верю, что новый современный аэропорт откроет для города и региона реально новые возможности", — подчеркнул он.

Напомним, Верховная Рада 19 мая 2016 года переименовала Днепропетровск в Днепр в рамках декоммунизации украинских топонимов. При этом название соответствующей области, прописанное в Конституции, остается прежним до сих пор.

Отметим также, что в апреле 2019 года Кабинет министров переименовал морской торговый порт "Южный" в Одесской области на "Пивденный".