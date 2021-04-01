Austrian Airlines в мае начнет летать в Запорожье вместо Днепра

Авиакомпания Austrian Airlines с 17 мая запускает рейс "Вена — Запорожье". Как говорится в сообщении компании, объявить о новом направлении она решила по случаю 30-летия начала полетов в Украину.

Рейсы в Запорожье будут выполняться на самолете Embraer 195 трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Летом планируется сделать рейсы на этом маршруте ежедневными.

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Вылет рейса OS679 из Вены будет совершаться в 10:35 с прилетом в Запорожье в 13:45, обратный рейс OS680 — в 14:30 с приземлением в австрийской столице в 15:50.

Из украинских городов на сегодня Austrian Airlines летает в Киев, Львов и Одессу. В то же время рейсы Вена — Днепр более выполняться не будут из-за его близости к Запорожью.