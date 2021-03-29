Транспорт 6 минут назад

МАУ восстанавливает полеты в Стамбул из Одессы и учащает из Киева

На рейсах Одесса — Стамбул пассажиры получат возможность провозить двойную норму багажа

Фото: МАУ Фото: МАУ
Фото: МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" увеличивает до 21 количество рейсов Киев — Стамбул — Киев, а с начала летней навигация 29 марта восстанавливает рейс Одесса — Стамбул — Одесса. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

При этом отмечается, что рейсы из Киева будут выполняться трижды в день, в некоторые периоды будет по четыре вылета в день: в 10:45, в 17:30, в 19:30 и в 1:15 (обратно из Стамбула — в 6:05, в 14:25 и в 20:25).

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Рейсы Одесса — Стамбул будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам с вылетами из Одессы в 21:05, а из Стамбула — в 23:35.

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На рейсах Одесса — Стамбул пассажиры получат возможность провозить двойную норму багажа (два места по 23 кг) в рамках тарифа Economy Standard и возможность осуществить стыковку с крупными городами Ближнего Востока, Азии и Африки.

В частности, пассажиры смогут планировать дальнейшее путешествие одним билетом до Анталии, Бангкока, Джидды, Аданы, Измира, Дакара, Кувейта, Бахрейна, Бейрута, Аммана, Найроби, Ташкента и Аккры.

Напомним также, что ранее в марте латвийская авиакомпания AirBaltic объявила о поэтапном возобновлении полетов сразу по трем маршрутам между Латвией и Украиной после годового перерыва. В свою очередь, азербайджанская лоукост-авиакомпания Buta Airways возобновляет с 1 апреля полеты из Баку в Киев.

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