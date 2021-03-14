Транспорт 20 минут назад

AirBaltic возобновит полеты в три украинских города

Первоначальная частота киевского рейса составит два раза в неделю, но затем удвоится

Фото: скриншот видео AirBaltic Фото: скриншот видео AirBaltic
Фото: скриншот видео AirBaltic

Латвийская авиакомпания AirBaltic объявила о поэтапном возобновлении полетов сразу по трем маршрутам между Латвией и Украиной после годового перерыва, передает Avianews.

Так, 17 марта авиакомпания возобновит полеты из Риги в Киев. Первоначальная частота составит два рейса в неделю, а с 28 марта увеличится до четырех.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Со 2 мая AirBaltic вернется на маршрут Рига — Одесса с постепенным наращиванием частоты рейсов до пяти в неделю. С 3 июня компания намерена перезапустить маршрут Рига — Львов с двумя еженедельными перелетами.

Читайте также:
МАУ с марта восстанавливает и учащает авиасообщение по ряду направлений

Рейс Рига — Киев позиционируется как круглогодичный, тогда как Одесса — Рига и Львов — Рига — как сезонные на период летней навигации.

AirBaltic будет обслуживать все маршруты на региональных реактивных самолетах Airbus A220-300. Сейчас авиакомпания уже совершает регулярные рейсы из Вильнюса в Киев.

В то же время перед покупкой авиабилетов пассажирам следует удостовериться, что им разрешен въезд в страну назначения. На сегодняшний день Латвия запрещает въезд иностранцам с целью туризма.

Отметим, что 9 марта правительство Латвии приняло решение о возобновлении с 17 марта авиасообщения с третьими странами, которое было запрещено с начала пандемии Covid-19, в том числе и чартерных рейсов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Ткаченко возмущен открытием покер-клуба в киевском Доме профсоюзов, упрекая в этом Кличко
Ткаченко возмущен открытием покер-клуба в киевском Доме профсоюзов, упрекая в этом Кличко
Киев ограничил въезд фур из-за снегопада
Киев ограничил въезд фур из-за снегопада
Две компании получат лицензии на открытие казино в гостиницах Львова и Одессы
Две компании получат лицензии на открытие казино в гостиницах Львова и Одессы
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Forbes обновил список богатейших украинцев: Новинский теперь миллиардер, а Косюк нет

  3. Дело ПриватБанка: суд арестовал имущество Яценко, которое он переписал на гражданскую жену

  4. Во Франции актриса обнажилась на сцене премии "Сезар", протестуя против карантина (ВИДЕО)

  5. В Днепре спецназ задержал восемь человек, спрятавшихся после расстрела автомобиля — СМИ

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...