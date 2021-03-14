AirBaltic возобновит полеты в три украинских города

Латвийская авиакомпания AirBaltic объявила о поэтапном возобновлении полетов сразу по трем маршрутам между Латвией и Украиной после годового перерыва, передает Avianews.

Так, 17 марта авиакомпания возобновит полеты из Риги в Киев. Первоначальная частота составит два рейса в неделю, а с 28 марта увеличится до четырех.

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Со 2 мая AirBaltic вернется на маршрут Рига — Одесса с постепенным наращиванием частоты рейсов до пяти в неделю. С 3 июня компания намерена перезапустить маршрут Рига — Львов с двумя еженедельными перелетами.

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Рейс Рига — Киев позиционируется как круглогодичный, тогда как Одесса — Рига и Львов — Рига — как сезонные на период летней навигации.

AirBaltic будет обслуживать все маршруты на региональных реактивных самолетах Airbus A220-300. Сейчас авиакомпания уже совершает регулярные рейсы из Вильнюса в Киев.

В то же время перед покупкой авиабилетов пассажирам следует удостовериться, что им разрешен въезд в страну назначения. На сегодняшний день Латвия запрещает въезд иностранцам с целью туризма.

Отметим, что 9 марта правительство Латвии приняло решение о возобновлении с 17 марта авиасообщения с третьими странами, которое было запрещено с начала пандемии Covid-19, в том числе и чартерных рейсов.