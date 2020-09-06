Авиакомпания airBaltic запускает рейс из Вильнюса в Киев

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic намерена с 6 октября открыть прямой рейс из Вильнюса в Киев, сообщает avianews.com.

Согласно представленному расписанию, полеты будут выполнятьcя три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам в аэропорт "Борисполь".

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Вылеты из Вильнюса запланированы на 06:55, возвращение из Киева — в 09:10.

Время в пути составит 1 час 20 минут. На линии будет использоваться самолет Airbus A220-300.

Минимальная цена авиабилетов по самому низкому тарифу Green на рейсы из Киева в Вильнюс начинается от 28 евро в одну сторону, на рейсы из Вильнюса в Киев — от 20 евро в одну сторону.

Тариф Green включает перевозку только 8 кг ручной клади, является невозвратным, однако позволяет без штрафа вносить изменения в билет с возможной доплатой разницы тарифов, если новый билет окажется дороже старого.

Ранее летний график полетов airBaltic включал прямые рейсы из Риги в Киев, Одессу и Львов.

Однако после введения ограничений на полеты из-за пандемии коронавируса авиакомпания оставила среди доступных маршрутов Рига — Киев и Рига — Одесса и неоднократно переносила дату возобновления полетов в Украину.

На данный момент продажи билетов на рейсы из Риги в города Украины открыты на вторую половину сентября.

Напомним, в прошлом году авиакомпания A/S Air Baltic Corporation (airBaltic) с началом зимнего расписания полетов 2019/2020 годов планировала приостановить выполнение рейсов из Одессы и Львова в Ригу, а также уменьшить частоту полетов на рейсах "Киев — Рига".