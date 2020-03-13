Эпидемия коронавируса: airBaltic сокращает более 400 сотрудников

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic планирует временно сократить 400 или более сотрудников, а также отменить несколько маршрутов.

Об этом заявил исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения, сообщает Delfi.

"Если самолеты не летают, но нет смысла держать на работе экипаж", — сказал Гаусс.

Он отметил, что сейчас в авиакомпании работают примерно 1800 человек.

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По его словам, в течение следующих трех месяцев планируется отменить примерно 3700 рейсов.

"Нам требуется закрыть 23 из 100 маршрутов", — сказал глава airBaltic.

Гаусс рассказал, что airBaltic — это финансово стабильное предприятие, а мероприятия выполняются, чтобы предотвратить кризис.

"Это временные мероприятия из-за кризиса. Нам следует быть готовыми возобновить полеты после кризиса", — сказал Гаусс.

Топ-менеджер добавил, что airBaltic — это очень важное предприятие для экономики Латвии.

12 марта авиакомпания сообщила о временном сокращении 350 работников.

В 2019 году airBaltic перевезла 5,05 млн пассажиров.

Напомним, британская авиакомпания Flybe, которая является крупнейшим региональным авиаперевозчиком Европы, обанкротилась, поскольку не смогла справиться со снижением пассажиропотока из-за коронавируса.