Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,07

EUR

48,84

--0,21

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,30

49,13

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нефть дешевеет на фоне негативного прогноза по тарифам Трампа и более слабому доллару США

нефть
Нефть стабилизировалась / Depositphotos

В четверг, 10 июля, цены на нефть снизились из-за того, что инвесторы восприняли последние заявления президента США Дональда Трампа по поводу тарифов как угрозу для мирового экономического роста. Однако значительный спрос на бензин в США помог ограничить это падение. Впоследствии нефть стабилизировалась.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3 цента, до 70,16 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 6 центов, до 68,32 доллара за баррель.

По данным аналитической компании Kpler, макроэкономическая неопределенность привела к тому, что покупатели, особенно в Азии, стали осторожнее. В то же время геополитические премии за риск снизились благодаря соблюдению перемирия между Израилем и Ираном.

9 июля Трамп пригрозил Бразилии, крупнейшей экономике Латинской Америки, введением 50% тарифа на экспорт в США после публичной ссоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Луло да Силвой.

Ранее президент США объявил о планах по введению тарифов на медь, полупроводники и фармацевтическую продукцию, а его администрация направила письма по тарифам Филиппинам, Ираку и другим странам, добавив более десятка писем, изданных ранее на этой неделе, в частности для мощных поставщиков США – Южной Кореи и Японии.

Поскольку политики все еще озабочены инфляционным давлением, вызванным тарифами Трампа, лишь "несколько" должностных лиц на заседании Федеральной резервной системы 17-18 июня заявили, что, по их мнению, процентные ставки могут быть снижены уже в этом месяце, согласно протоколу, опубликованному в среду.

Высшие процентные ставки делают ссуды дороже и уменьшают спрос на нефть.

Цены на нефть также получили поддержку благодаря данным Управления энергетической информации (EIA) за прошлую среду. Согласно их сообщению, запасы сырой нефти в США выросли, в то время как запасы бензина и дистиллятов на прошлой неделе снизились.

Кроме того, EIA отметило, что спрос на бензин вырос на 6%, достигнув 9,2 миллиона баррелей в день на прошлой неделе.

Напомним, цены на нефть немного снизились в среду, отступив от двухнедельных максимумов, достигнутых накануне. Это падение связано с ожиданиями инвесторов по поводу новых тарифов США и прогнозами увеличения запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

Автор:
Татьяна Бессараб