Нефть дешевеет на фоне негативного прогноза по тарифам Трампа и более слабому доллару США

В четверг, 10 июля, цены на нефть снизились из-за того, что инвесторы восприняли последние заявления президента США Дональда Трампа по поводу тарифов как угрозу для мирового экономического роста. Однако значительный спрос на бензин в США помог ограничить это падение. Впоследствии нефть стабилизировалась.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3 цента, до 70,16 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 6 центов, до 68,32 доллара за баррель.

По данным аналитической компании Kpler, макроэкономическая неопределенность привела к тому, что покупатели, особенно в Азии, стали осторожнее. В то же время геополитические премии за риск снизились благодаря соблюдению перемирия между Израилем и Ираном.

9 июля Трамп пригрозил Бразилии, крупнейшей экономике Латинской Америки, введением 50% тарифа на экспорт в США после публичной ссоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Луло да Силвой.

Ранее президент США объявил о планах по введению тарифов на медь, полупроводники и фармацевтическую продукцию, а его администрация направила письма по тарифам Филиппинам, Ираку и другим странам, добавив более десятка писем, изданных ранее на этой неделе, в частности для мощных поставщиков США – Южной Кореи и Японии.

Поскольку политики все еще озабочены инфляционным давлением, вызванным тарифами Трампа, лишь "несколько" должностных лиц на заседании Федеральной резервной системы 17-18 июня заявили, что, по их мнению, процентные ставки могут быть снижены уже в этом месяце, согласно протоколу, опубликованному в среду.

Высшие процентные ставки делают ссуды дороже и уменьшают спрос на нефть.

Цены на нефть также получили поддержку благодаря данным Управления энергетической информации (EIA) за прошлую среду. Согласно их сообщению, запасы сырой нефти в США выросли, в то время как запасы бензина и дистиллятов на прошлой неделе снизились.

Кроме того, EIA отметило, что спрос на бензин вырос на 6%, достигнув 9,2 миллиона баррелей в день на прошлой неделе.

Напомним, цены на нефть немного снизились в среду, отступив от двухнедельных максимумов, достигнутых накануне. Это падение связано с ожиданиями инвесторов по поводу новых тарифов США и прогнозами увеличения запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.