Цены на нефть снижаются на фоне тарифных ожиданий и прогноза роста запасов США

Цены на нефть немного снизились в среду, отступив от двухнедельных максимумов, достигнутых накануне. Это падение связано с ожиданиями инвесторов по поводу новых тарифов США и прогнозами увеличения запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 15 центов, или 0,2%, до 70 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 16 центов, или 0,2%, до 68,17 долларов за баррель.

Агентство подчеркивает, что последняя отсрочка введения тарифов президентом США Дональдом Трампом вселила оптимизм в ключевых торговых партнеров, таких как Япония, Южная Корея и Европейский Союз о возможности достижения соглашений о послаблении пошлин.

Однако это решение также озадачило некоторых меньших экспортеров, например Южную Африку, оставив компании без четкого понимания дальнейших действий.

Известно, что Трамп перенес предыдущий срок, определенный в среду, до 1 августа, дату, которую он во вторник назвал окончательной, заявив, что "никаких продолжений не будет".

Существует обеспокоенность тем, что тарифы могут ограничить спрос на нефть, и хотя в течение праздничных выходных в США 4 июля наблюдался высокий спрос на путешествия, данные из отраслевых источников показали возможное увеличение запасов сырой нефти в США примерно на 7,1 миллиона баррелей, хотя запасы топливных продуктов были ниже.

Производители нефти ОПЕК+, как сообщают пять источников, ожидают очередного значительного роста добычи в сентябре, поскольку они завершают как отмену добровольных сокращений добычи восемью членами, так и переход Объединенных Арабских Эмиратов в большую квоту.

Что касается долгосрочного предложения, то в 2025 году США будут производить меньше нефти, чем ожидалось ранее, поскольку снижение цен на нефть побудило американских производителей замедлить активность в этом году, прогнозирует управление энергетической информации в ежемесячном отчете, опубликованном во вторник.

Напомним, мировые цены на нефть упали в понедельник после неожиданного решения ОПЕК+ увеличить добычу в августе больше прогнозируемых рынков. Дополнительное давление на цены оказывает неопределенность по отношению к американским тарифам, что может негативно сказаться на мировом экономическом росте и, соответственно, на ожиданиях спроса на нефть.