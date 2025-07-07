Цены на нефть снизились из-за увеличения добычи ОПЕК+

Мировые цены на нефть упали в понедельник после неожиданного решения ОПЕК+ увеличить добычу в августе больше прогнозируемых рынков. Дополнительное давление на цены оказывает неопределенность по отношению к американским тарифам, что может негативно сказаться на мировом экономическом росте и, соответственно, на ожиданиях спроса на нефть.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 47 центов, или 0,69%, до 67,83 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 0,95 доллара, или 1,42%, до 66,05 доллара.

Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, в субботу договорились увеличить добычу на 548 тыс. баррелей в сутки в августе.

Reuters отмечает, что увеличение добычи в августе является скачком по сравнению с ежемесячным увеличением на 411 тыс. б/д, одобренным ОПЕК+ на май, июнь и июль и 138 тыс. б/д в апреле.

Это решение вернет на рынок почти 80% добровольных сокращений добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки, заявленных восемью производителями ОПЕК, сообщили аналитики RBC Capital во главе с Хелимой Крофт в записке.

Однако, добавили они, фактическое увеличение производства пока оказалось меньше, чем планировалось, и большая часть поставок поступала из Саудовской Аравии.

Демонстрируя уверенность в спросе на нефть, Саудовская Аравия в воскресенье повысила августовскую цену на свою флагманскую нефть Arab Light до четырехмесячного максимума в Азии.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что ОПЕК+ объявит об окончательном увеличении добычи на 550 тыс. баррелей в сутки за сентябрь на следующей встрече 3 августа.

Нефть также оказалась под давлением, поскольку официальные лица США сообщили об отсрочке тарифов, но не предоставили подробности этого изменения.

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приближаются к финализации нескольких торговых соглашений. В ближайшие дни США также планируют сообщить другие страны о введении более высоких тарифных ставок, которые вступят в силу 1 августа. Страны, которых это касается, получат официальное уведомление об изменениях до 9 июля.

В апреле Трамп объявил о введении 10% базовой тарифной ставки для большинства стран и более высоких "взаимных" ставок, достигающих 50%, с начальным сроком действия этой среды. В то же время он заявил, что пошлины могут колебаться по размеру от возможно 60% или 70% тарифов до 10% и 20%, что еще больше усложняет картину.

Перед этим цены на нефть снизились на фоне уменьшения геополитического напряжения на Ближнем Востоке и ожиданий, что ОПЕК+ может увеличить добычу в августе.