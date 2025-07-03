Доходы РФ от нефти и газа в июне упали на треть: самый низкий показатель с 2023 года

Доходы России от продажи нефти и газа в июне упали на 33,7% в годовом исчислении до 494,8 млрд. рублей (6,29 млрд. долларов). Это самый низкий показатель с января 2023 года. Доходы от продажи нефти и газа являются важнейшим источником средств для Кремля и составляют около четверти всех доходов федерального бюджета.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию R euters.

Кроме снижения на треть в годовом исчислении, выручка в июне также снизилась на 3,5% по сравнению с маем. За первое полугодие продажи нефти и газа снизились почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – до 4,73 трлн рублей.

Сокращение поступлений болезненно для России, значительно увеличившей расходы на оборону и безопасность с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В 2025 году РФ увеличила государственные расходы на оборону на четверть до 6,3% от валового внутреннего продукта — самого высокого уровня со времен "холодной войны". В текущем году расходы на оборону составляют 32% от общих расходов федерального бюджета России.

Первоначально Минфин страны-агрессора планировал получить в этом году 10,94 трлн рублей от продажи нефти и газа, однако из-за падения цен на "черное золото" прогноз был снижен до 8,32 трлн рублей.

Доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в 2024 году составили 11,13 трлн рублей.

Напомним, в июне сообщалось, что большинство государств "Большой семерки" ( G7 ) готовы снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов, даже если американский президент Дональд Трамп не поддержит это решение.