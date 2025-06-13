Без согласия Трампа: страны G7 готовы снизить потолок на российскую нефть до $45 - СМИ

Большинство государств Большой семерки (G7) готовы снизить потолок цен на российскую нефть, даже если американский президент Дональд Трамп не поддержит это решение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Позиция стран G7

По словам собеседников информагентства, Европа и Великобритания готовы возглавить инициативу по снижению цен на российскую нефть и действовать в этом вопросе самостоятельно. Это решение также поддерживает Канада и другие европейские страны G7.

Источники Reuters подчеркивают, что европейцы настаивают на совместном решении во время встречи G7 в Канаде, которая состоится 15-17 июня, однако неизвестно, что решат США.

Также неопределенной остается и позиция Японии.

"Между европейскими странами существует желание снизить потолок цен на нефть до 45 долларов из 60. Есть положительные сигналы из Канады, Британии и, возможно, от японцев. Мы будем использовать G7, чтобы попытаться привлечь США", — сказал собеседник Reuters.

Кроме того, страны ЕС предлагали снизить цену на российскую нефть до $45 долларов за баррель в своем последнем 18-м пакете санкций — однако для его принятия необходимо единодушие всех стран блока. Против этого решения выступают Венгрия и Словакия.

Источники сообщили Reuters, что согласие Вашингтона не необходимо для снижения предельного уровня цены на российскую нефть из-за доминирования Великобритании в глобальном страховании морских перевозок и влиянии ЕС на западный танкерный флот.

Однако США имеют решающее значение, когда речь идет о платежах за нефть в долларах и банковской системе.

Зеленский просит Трампа снизить цену на российскую нефть вдвое

Владимир Зеленский считает, что для прекращения российской агрессии его президент США Дональд Трамп должен ввести в отношении России дополнительные санкции, в частности, способствовать тому, чтобы цена на российскую нефть упала до 30 долларов за баррель.

Президент Украины убежден, что в вопросе снижения цены на российскую нефть США должны действовать совместно с Европой, ведь именно от энергетических доходов зависит экономика России.

"И нам нужно ввести как можно скорее новые санкции. Мы потеряли много лет. Европа и США могли бы ввести энергетические ограничения и предельные цены на нефть – 30 долларов. 30 долларов, не больше", – подчеркнул Зеленский.

Ценовая граница на российскую нефть

Страны "Большой семерки" (G-7), Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть во время морских перевозок на уровне $60 за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года.

Несмотря на санкции, Россия продолжает экспортировать нефть выше этого предела из-за так называемого "теневого флота" – танкеров, не пользующихся услугами западного страхования. Российская нефть Urals долго торговалась дороже $60.

Ранее сообщалось, что страны G-7 рассматривают возможность понижения ценовой предел для российской нефти с $60 до $50 за баррель

Трамп неоднократно заявлял, что не исключает возможности подписания законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма, предусматривающего ужесточение санкций против РФ. Но решение, по его словам, будет зависеть от поведения Москвы по вопросу урегулирования войны против Украины.

Инициатива предусматривает экономическое давление не только на РФ, но и на страны, покупающие ее нефть, газ и другие ключевые ресурсы, в частности путем введения 500% тарифов на такой импорт.