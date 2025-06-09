"Он должен это сделать": Зеленский просит Трампа снизить цену на российскую нефть вдвое

Владимир Зеленский считает, что для прекращения российской агрессии его президент США Дональд Трамп должен ввести в отношении России дополнительные санкции, в частности, способствовать тому, чтобы цена на российскую нефть упала до 30 долларов за баррель.

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Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу ABC News.

Зеленский о санкциях против РФ

Президент Украины убежден, что в вопросе снижения цены на российскую нефть США должны действовать совместно с Европой, ведь именно от энергетических доходов зависит экономика России.

"И нам нужно ввести как можно скорее новые санкции. Мы потеряли много лет. Европа и США могли бы ввести энергетические ограничения и предельные цены на нефть – 30 долларов. 30 долларов, не больше", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что были потеряны годы, а россияне смогли заработать деньги на войну против Украины, продавая нефть в Китай, Индию, Бразилию и другие страны.

Также Зеленский прокомментировал нежелание Трампа ужесточать санкции против России.

"Он – лидер Соединенных Штатов Америки. Он должен это сделать. Мы верим, что США – лидер цивилизованного мира", – заявил Зеленский.

Ценовая граница на российскую нефть

Страны "Большой семерки" (G-7), Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть во время морских перевозок на уровне $60 за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года.

Несмотря на санкции, Россия продолжает экспортировать нефть выше этого предела из-за так называемого "теневого флота" – танкеров, не пользующихся услугами западного страхования. Российская нефть Urals долго торговалась дороже $60.

В настоящее время страны G-7 рассматривают возможность снижения ценового предела для российской нефти с $60 до $50 за баррель.

Трамп заявлял, что не исключает возможности подписания законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма, предусматривающего ужесточение санкций против РФ. Но решение, по его словам, будет зависеть от поведения Москвы по вопросу урегулирования войны против Украины.

Инициатива предусматривает экономическое давление не только на РФ, но и на страны, покупающие ее нефть, газ и другие ключевые ресурсы, в том числе путем введения 500% тарифов на такой импорт.