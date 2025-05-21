Несмотря на санкции, Россия увеличила поставки нефти в Индию

Импорт русской нефти в Индию в мае существенно возрос. Аналитики считают, что этот показатель поставок достигнет наивысшего уровня за 10 месяцев. Больше всего в страну поступило нефть марки Urals.

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Об этом сообщает Delo . ua со ссылкой на информацию Вloomberg.

Согласно данным Kpler, Индия в мае ежедневно покупает у РФ, как члена ОПЕК+, 1,98 млн баррелей, причем большую часть объема составляет марки Urals.

Аналитики отмечают, что импорт продолжает расти после падения до 14-месячного минимума в феврале, несмотря на санкции, наложенные на Россию и ее теневой флот.

Как отмечает информагентство, индийские нефтеперерабатывающие заводы работают с российскими компаниями через посредников, чтобы обеспечить поставку более дешевой российской нефти.

Кроме того, в апреле Индия впервые с октября импортировала нефть марки Sokol с востока России.

Объем сырой нефти из восточных портов, включая ESPO, в среднем составил 225 000 баррелей в день в мае, что будет примерно на 60% выше, чем в апреле, если тенденция сохранится в течение месяца, показывают данные Kpler. В июне запланирована отгрузка 10 партий ESPO для Индии, которая будет близка к рекорду.

Индия стала крупным потребителем российской сырой нефти с момента вторжения в Украину в 2022 году, а дисконтированная нефть помогла увеличить маржу переработки. Некоторые государственные нефтеперерабатывающие заводы планируют взять больше на спотовом рынке в этом году, включая Indian Oil Corp., крупнейшего переработчика страны.

Напомним, Индия нарастила импорт российской нефти в апреле до самого высокого уровня за два года .