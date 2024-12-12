Индия и РФ заключили крупнейшее нефтяное соглашение: что известно

Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" согласилась поставлять около 500 000 баррелей сырой нефти в сутки индийскому частному нефтеперерабатывающему заводу Reliance в рамках крупнейшего энергетического соглашения между двумя странами.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что 10-летнее соглашение обеспечит 0,5% мировых поставок и позволит РФ зарабатывать 13 миллиардов долларов в год по сегодняшним ценам.

Но индийская Reliance и «Роснефть» будут ежегодно пересматривать цены и объемы в рамках соглашения с учетом динамики нефтяных рынков.

Товар будут везти в нефтеперерабатывающий комплекс Reliance в Джамнагаре в западном штате Гуджарат.

Кроме того, это еще больше укрепит энергетические отношения между Индией и Россией, которая находится под жесткими санкциями Запада из-за войны в Украине.

В Reliance заявили о сотрудничестве с международными поставщиками, включая Россию, и о том, что соглашения базируются на рыночных условиях. Компания отказалась от дальнейших комментариев по коммерческим вопросам, ссылаясь на конфиденциальность соглашений о поставках.

С января по октябрь Reliance импортировала в среднем 405 000 баррелей российской нефти в сутки. А за тот же период прошлого года — 388 500 баррелей в сутки

Как пишет издание, российская нефть составляет более трети импорта энергоресурсов в Индию. Индия стала крупнейшим импортером российской нефти после того, как Европейский Союз, ранее бывший крупнейшим покупателем, ввел санкции на импорт российской нефти в ответ на вторжение Кремля в Украину в 2022 году.

Индийские нефтепереработчики зарабатывают на более дешевой сырой российской нефти. Санкции сделали российскую нефть дешевле конкурентных марок по меньшей мере на 3-4 доллара за баррель.

Соглашение между Reliance и "Роснефтью" станет еще одним вызовом для производителей-конкурентов с Ближнего Востока, говорится, в частности, о Саудовской Аравии.

Напомним, в мае оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries из Индии подписал годовалую сделку с российской компанией "Роснефть" по закупке нефти в рублях.