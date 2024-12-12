Індія та РФ уклали найбільшу нафтову угоду: що відомо

Російська державна нафтова компанія “Роснефть” погодилася постачати близько 500 000 барелів сирої нафти на добу індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance у рамках найбільшої енергетичної угоди між двома країнами.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що 10-річна угода забезпечить 0,5% світових поставок і дозволить РФ заробляти 13 мільярдів доларів на рік за сьогоднішніми цінами.

Але індійська Reliance і «Роснефть» щороку переглядатимуть ціни та обсяги в межах угоди з урахуванням динаміки нафтових ринків.

Товар везтимуть до нафтопереробного комплексу Reliance у Джамнагарі в західному штаті Гуджарат.

Крім того, це ще більше зміцнить енергетичні відносини між Індією та Росією, яка перебуває під жорсткими санкціями Заходу через війну в Україну.

У Reliance заявили про співпрацю з міжнародними постачальниками, зокрема з Росії, і про те, що угоди базуються на ринкових умовах. Компанія відмовилася від подальших коментарів щодо комерційних питань, посилаючись на конфіденційність угод про постачання.

З січня по жовтень Reliance імпортувала в середньому 405 000 барелів російської нафти на добу. А за той самий період минулого року — 388 500 барелів на добу

Як пише видання, російська нафта становить більше третини імпорту енергоресурсів Індії. Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз, який раніше був найбільшим покупцем, запровадив санкції на імпорт російської нафти у відповідь на вторгнення Кремля в Україну в 2022 році.

Індійські нафтопереробники заробляють на дешевшій сирій російській нафті. Санкції зробили російську нафту дешевшою за конкурентні марки щонайменше на 3-4 долари за барель.

Угода між Reliance та "Роснефтью" стане ще одним викликом для виробників-конкурентів із Близького Сходу, йдеться, зокрема, про Саудівську Аравію.

Нагадаємо, у травні оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу Reliance Industries з Індії підписав однорічну угоду з російською компанією "Роснафта" щодо закупівлі нафти у рублях.