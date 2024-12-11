Посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти Росії

11 грудня посли країн-членів Європейського Союзу досягли згоди щодо запровадження 15-го пакета санкцій проти Росії у зв’язку з її агресією проти України. Про це повідомило головування Угорщини в Раді ЄС.

Про це повідомило головування Угорщини в Раді ЄС.

Згідно з повідомленням, новий пакет санкцій спрямований на посилення тиску на РФ та її союзників, які сприяють обходу міжнародних експортних обмежень.

Санкції передбачають розширення списку осіб і організацій, що підпадають під обмеження, та впровадження заходів проти компаній у Росії й третіх країнах, які допомагають зміцнювати військові й технологічні спроможності Росії.

Також до санкцій включено обмеження для додаткових суден третіх країн, які підтримують дії чи політику, що сприяють російській агресії проти України.

Додамо, робота над 15-м пакетом санкцій тривала з початку листопада, і його ухвалення планувалося завершити до кінця угорського головування в ЄС, тобто до 31 грудня 2024 року.

Проте, за даними Reuters, попередня спроба погодити санкції на початку грудня закінчилася безрезультатно через блокування з боку двох країн-членів ЄС.

Нагадаємо, 24 червня Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у відповідь на російську агресію проти України.