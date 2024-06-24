ЄС ухвалив 14-й пакет санкцій проти РФ: що туди увійшло та чому його не блокувала Угорщина

Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у відповідь на російську агресію проти України.

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Відповідне рішення було ухвалено в понеділок, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Рада ЄС ухвалила сьогодні 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для завдання подальшого удару проти режиму Путіна та проти тих, хто сприяє його злочинній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України. Це заходи мають на меті вразити високодохідні сектори російської економіки, такі як енергетика, фінанси та торгівля, і надалі ускладнити обходження санкцій ЄС", - йдеться у повідомлення.

Нові обмеження

Зазначається, що новий пакет включає:

Обмеження на транзит російського СПГ через європейські порти. Європа продовжить його закуповувати, але заборонить реекспорт до третіх країн.

Обмеження щодо "тіньового" російського флоту, під які потрапили 27 суден.

Заборону європейським ЗМІ, партіям та аналітичним організаціям приймати фінансування з російських джерел.

Персональні санкції проти 116 фізичних та юридичних осіб.

Санкції проти компаній із Китаю, Казахстану, Киргизії, Туреччини та ОАЕ за обхід санкцій.

Заборону експорту культурних та історичних цінностей, щодо яких є підозри, що їх незаконно вивезли з України.

Заборону постачання товарів, технологій та послуг для російських LNG-заводів, таких як Арктик LNG-2 та Мурманськ LNG.



Заборону на чартери в Європу та над Європою, якщо ними користуються громадяни Росії.



Заборону на використання російського аналогу SWIFT – Системи передачі фінансових повідомлень (СПФС), яку Центробанк Росії створив для обходу попередніх санкцій.



Заборону на транзакції з цільовими кредитно-фінансовими установами та постачальниками криптовалютних активів, які фінансують оборону Росії.

Угорщина не блокувала 14-й пакет санкцій проти РФ в обмін на захист будівництва своєї АЕС

Угорщина підтримала 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії в обмін на те, що вони не вплинуть на будівництво атомної електростанції "Пакш-2", пише угорська служба "Радіо Свобода".

До того ж країна вивела проєкт "Пакш-2" зі сфери дії санкцій із попередніх пакетів, тобто тепер на нього поширюється загальний виняток.

У виданні зазначають, що ця поступка не змінює позицію угорського уряду проти всіх санкцій, пов'язаних з ядерними питаннями, включаючи санкції проти керівників Росатому, за їхню роль у російській окупації та експлуатації Запорізької АЕС.

Проте раніше уряд Угорщини виключав підтримку будь-яких каральних заходів, що впливають на російський газовий сектор, посилаючись на безпеку поставок.

Робота над 14-м пакетом санкцій

Нагадаємо, Європейський Союз у четвер, 20 червня, погодився запровадити новий пакет санкцій проти Росії.

Про початок роботи над підготовкою 14-го пакету санкцій проти країни-агресора РФ стало відомо 10 квітня 2024 року.

Вперше за час повномасштабної війни Європейська комісія заборонила перепродаж російського скрапленого газу в портах ЄС. Але фактично санкції зачеплять лише третину доходів РФ у цьому секторі економіки

Без європейських портів як зручних перевалочних пунктів, РФ доведеться використовувати дефіцитні спеціально обладнані криголами, щоб і надалі доставляти свій газ до країн Азії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com