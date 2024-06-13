Після нових санкцій США Мосбіржа зупиняє торги доларом та євро: росіяни стоять в чергах до обмінників

12 червня США запровадили нові санкції проти РФ на тлі переходу Кремля до воєнної економіки. До списку санкцій потрапили 33 особи і близько 300 компаній і організацій - як російських, так і іноземних, які допомагають Росії обходити вже введені раніше обмеження. Санкції, зокрема, запровадили щодо Національного клірингового центру, Національного розрахункового депозитарію та Московської біржі, які є посередниками при торгах доларами на російському валютному ринку.

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Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

У відомстві США наголосили, що мета нових санкцій - посилити тиск на Росію через її тривалу, неспровоковану війну в Україні й обмежити можливості військово-промислової бази РФ використовувати переваги американського програмного забезпечення та інших інформаційних технологій.

"Військова економіка Росії глибоко ізольована від міжнародної фінансової системи, через що кремлівська армія відчайдушно потребує доступу до зовнішнього світу. Сьогоднішні дії завдають удару по решті шляхів доставки міжнародних матеріалів і обладнання, включаючи їхню залежність від важливих постачань із третіх країн", - заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Хто потрапив до санкційного списку

У розширеному списку тих, проти кого запровадили санкції, опинилася Московська біржа, страхова компанія СОГАЗ, Національний розрахунковий депозитарій і Національний кліринговий центр.

Під санкції потрапили проєкти "Арктик СПГ 1" і "Арктик СПГ 3", а також компанія "Газпром інвест". Обмеження ввели і щодо семи російських суден для перевезення зрідженого природного газу.

Санкції охоплюють 5 російських банків: "Промсвязьбанк", "Внешэкономбанк", Сбербанк Росії, "ВТБ Банк" і "ВТБ Капитал Холдинг", а також їхні закордонні представництва.

Крім того, санкції запроваджені проти технологічних підприємств, що виготовляють продукцію для ВПК та базуються в Росії, Китаї, Туреччині й інших країнах.

Також до санкційного списку потрапили транснаціональні мережі, які відмивають золото для російського виробника, компанії, які підтримують виробництво безпілотників і закуповують чутливі та критично важливі матеріали для російської програми хімічної та біологічної зброї.

Мосбіржа зупиняє торги доларом та євро

В Росії вже відреагували на нові санкції США. Мосбіржа оголосила про припинення з 13 червня торгів доларами і євро, повідомляє The Moscow Times.

"З 13 червня на валютному ринку та ринку дорогих металів "торги здійснюються за всіма інструментами, за винятком валютних пар з доларом США та євро". Зупинка валютних торгів здійснюється "у зв'язку із запровадженням США обмежувальних заходів", - йдеться у повідомленні Московської біржі.

Центробанк РФ, у свою чергу, повідомив, що угоди з доларом та євро продовжать відбуватися на позабіржовому ринку.

«Компанії та громадяни можуть продовжувати купувати та продавати долари США та євро через російські банки. Усі кошти в доларах США та євро на рахунках та вкладах громадян та компаній залишаються збереженими. За вкладами та рахунками громадян та організацій у доларах США та євро зберігається колишній режим видачі коштівї», — йдеться у повідомленні регулятора.

Центробанк зауважив, що для визначення офіційного курсу долара і євро буде використовувати банківську звітність і відомості, що надходять від цифрових платформ позабіржових торгів.

Черги біля обмінників

Як повідомляють російські ЗМІ, біля обмінників у Москві та Петербурзі утворилися черги відразу після повідомлень про припинення торгів доларами та євро на Мосбіржі на тлі введених санкцій з боку США.

Деякі російські банки відразу суттєво підняли курс купівлі долара до 200 рублів. При цьому купувати американську валюту деякі банкіри були готові лише за 50 рублів за долар.

Незалежні фінансові аналітики в Росії прогнозують появу кількох курсів долара після зупинки біржових торгів - курс чорного ринку, курс міжбанку, курс центробанку, але головним орієнтиром, на думку експертів, буде курс чорного ринку.

Разом з тим можуть вирости комісії на зберігання валюти, а виводити її з Росії стане ще дорожче. Фактично це ще один крок від конвертованості рубля.

"Нові американські санкції можуть змусити Росію почати ще більше орієнтуватися на китайський юань. Це буде абсолютним та остаточним визнанням того, що Росія втратила свій суверенітет і перетворилася на придаток китайської економіки", - зазначив фінансовий аналітик Максим Блант.