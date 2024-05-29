У РФ завозять побутову техніку, вироблену для України: інструкції українською мовою

Вироблена для українського ринку побутова техніка брендів Bosch, Delonghi та Philips тепер продається в Росії.

Про це пише "Коммерсант".

Зазначається, що посудомийні машини німецької компанії Bosch, виготовлені для українського ринку, почали продавати на російських маркетплейсах Ozon, "Яндекс. Маркет" та Wildberries, розповів виданню гендиректор компанії-виробника побутової техніки Kuppersberg Дмитро Шашкін.

За його словами, постачання такої техніки "мають масовий характер", оскільки "деякі іноземні бренди рекомендували своїм турецьким, польським та прибалтійським фабрикам продовжувати постачання для збереження позицій на російському ринку".

Такі ж посудомийні машини з наклейками, на яких місцем доставки вказано Київ, і інструкціями українською мовою, "Комерсант" виявив у "М.Відео", "Ситилінці", "Яндекс Маркеті" та на сайті Holodilnik.ru.

За словами гендиректора компанії-виробника побутової техніки Weissgauff Дмитра Хлуднєва, крім товарів Bosch до Росії також постачається призначена для українського ринку техніка італійської Delonghi і нідерландської Philips.

Поставки розпочалися у другому кварталі цього року. За даними джерел, продажем та відвантаженням до Росії займається турецька фірма, яка не змогла продати техніку в Україну.

РФ отримує мікрочіпи для військових цілей з пральних машин та холодильників

Країна-агресор РФ зіткнулася з нехваткою мікрочіпів та схем для військового обладнання у зв'язку з західними санкціями , тому в рази збільшує імпорт побутової техніки з Казахстану та Вірменії, щоб поповнити запаси запчастин.

Країни-сусіди Росії раптово почали у великих обсягах експортувати з Європи побутову техніку: пральні машини, холодильники і навіть електричні молоковідсмоктувачі.

Європейські чиновники стурбовані цим явищем, тому що вважають, що Росія може отримувати з побутової техніки мікрочіпи, необхідні їй для воєнних цілей і уважно стежать за зростанням експорту до країн-сусідів Росії.

Європейський Союз обдумує над торговими обмеженнями для країн, які допомагають Росії імпортувати пральні машини та вживані автомобілі, адже країна-агресор продовжує використовувати деталі з такої техніки для ремонту своїх танків, пошкоджених в боях.

Нещодавно відомі світові виробники побутової техніки, такі як Electrolux, Tefal, Braun та Rowenta, почали забороняти паралельний імпорт своєї продукції до країни-агресора РФ. Для цього вони підписують із партнерами в інших країнах мораторій на реекспорт товарів на російський ринок.