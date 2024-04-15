Щоб обійти санкції Росія і Китай торгують новою міддю під виглядом брухту

Російська мідна компанія (RCC) і китайські фірми уникають податків і обходять санкції західних країн, торгуючи новою мідною, замаскованою під брухт.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела, знайомі з цим питанням.

За словами джерел, мідна катанка була подрібнена у віддаленому регіоні Сіньцзян-Уйгур посередником, щоб її було важко відрізнити від брухту, що дозволило експортерам і імпортерам отримувати прибуток від різниці в тарифах, що застосовуються до брухту та нового металу.

Видання пише, що російське експортне мито на мідну катанку в грудні становило 7%, що нижче, ніж 10% збору на брухт. Імпорт мідної катанки в Китай обкладається податком у 4%, а податок з імпорту російського брухту не стягується.

Продажі нового металу під виглядом брухту почалися в грудні, відображаються в розбіжності між китайськими і російськими даними.

Інфографіка Reuters

Дані китайської митниці показали, що Китай закупив значно більше мідного брухту в Росії з грудня, тоді як російські цифри, отримані Reuters від постачальника комерційних даних, показали, що кількість брухту, експортованого до найбільшого торгового партнера країни, була незначною.

Після запитів на інформацію Федеральна митна служба РФ перестала публікувати дані про торгівлю з квітні 2022 року.

Відомо, що Китай став основним напрямком для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти Росії за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

ЄС визнав порушення та обхід санкцій кримінальним злочином

12 квітня Рада Європейського союзу остаточно ухвалила закон, що передбачає кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій, запроваджених Євросоюзом.

Встановлюється, що в усіх країнах-членах Євросоюзу кримінальним злочином будуть вважатися, наприклад, допомога в обході заборони на в'їзд, торгівля підсанкційними товарами чи здійснення забороненої фінансової діяльності. Це ж стосується і підбурювання, пособництва та сприяння правопорушенням.

Зазначається, що суворість покарання буде залежати від характеру та обсягів скоєного злочину. У свою чергу, навмисне порушення міжнародних санкцій каратиметься особливо жорстко, аж до тюремного ув’язнення. На осіб, причетних до порушення та обходу обмежувальних заходів ЄС, можуть додатково накладатися штрафи.