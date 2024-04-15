Чтобы обойти санкции Россия и Китай торгуют новой медью под видом лома

Российская медная компания (RCC) и китайские фирмы избегают налогов и обходят санкции западных стран, торгуя новой медной, замаскированной под лом.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом.

По словам источников, медная катанка была измельчена в отдаленном регионе Синьцзян-Уйгур посредником, чтобы ее было трудно отличить от лома, что позволило экспортерам и импортерам получать прибыль от разницы в тарифах, применяемых к лому и новому металлу.

Издание пишет, что российская экспортная пошлина на медную катанку в декабре составляла 7%, что ниже 10% сбора на металлолом. Импорт медной катанки в Китай облагается налогом в 4%, а налог с импорта российского лома не взимается.

Продажи нового металла под видом лома начались в декабре, отражаются в разногласиях между китайскими и российскими данными.

Инфографика Reuters

Данные китайской таможни показали, что Китай закупил гораздо больше медного лома у России с декабря, тогда как российские цифры, полученные Reuters от поставщика коммерческих данных, показали, что количество лома, экспортируемого к крупнейшему торговому партнеру страны, было незначительным.

После запросов на информацию Федеральная таможенная служба РФ перестала публиковать данные о торговле с апреля 2022 года.

Известно, что Китай стал основным направлением для российских компаний, стремящихся экспортировать свои товары после того, как США ввели санкции против России за ее вторжение в Украину в феврале 2022 года.

ЕС признал нарушение и обход санкций уголовным преступлением

12 апреля Совет Европейского союза окончательно принял закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение и обход санкций, введенных Евросоюзом.

Устанавливается, что во всех странах-членах Евросоюза уголовным преступлением будут считаться, например, помощь в обходе запрета на въезд, торговля подсанкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Это же касается и подстрекательства, пособничества и содействия правонарушениям.

Отмечается, что суровость наказания будет зависеть от характера и объемов совершенного преступления. В свою очередь, умышленное нарушение международных санкций будет караться особенно жестко, вплоть до тюремного заключения. На лиц, причастных к нарушению и обходу ограничительных мер ЕС, могут дополнительно налагаться штрафы.