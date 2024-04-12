ЕС признал нарушение и обход санкций уголовным преступлением: какое наказание предусмотрено

12 апреля Совет Европейского союза окончательно принял закон, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение и обход санкций, введенных Евросоюзом. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Совета ЕС.

Устанавливается, что во всех странах-членах Евросоюза уголовным преступлением будут считаться, например, помощь в обходе запрета на въезд, торговля подсанкционными товарами или ведение запрещенной финансовой деятельности. Это же касается и подстрекательства, пособничества и содействия правонарушениям.

Отмечается, что суровость наказания будет зависеть от характера и объемов совершенного преступления. В свою очередь, умышленное нарушение международных санкций будет караться особо жестко, вплоть до тюремного заключения. На лиц, причастных к нарушению и обходу ограничительных мер ЕС, могут дополнительно налагаться штрафы.

Юридические лица (компании) будут привлечены к ответственности, если преступление совершил человек, занимающий руководящий пост. В таких случаях санкции могут включать запрет на предпринимательскую деятельность, а также отзыв разрешений и лицензий на ведение бизнеса в ЕС.

Директива вступит в силу на 20-й день после публикации в Официальном журнале ЕС. У государств-членов Евросоюза будет год, чтобы интегрировать положения в свое национальное законодательство.

Европейские санкции против РФ

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Евросоюз применил уже 13 пакетов индивидуальных и секторальных экономических санкций против страны-агрессора РФ. Последний, пакет ограничений был принят 23 февраля 2024 года. Санкции ввели в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, причастных к подрыву суверенитета Украины. Кроме того, решением был расширен перечень запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

В настоящее время продолжается работа над 14-м пакетом антироссийских санкций. Как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, новые ограничения должны быть приняты уже весной. Он также подчеркнул, что в ЕС ищут возможности, как прекратить обход санкций через дочерние компании западных государств, работающих за пределами Европы.

Отметим, что наиболее значительными сферами обхода россиянами санкций является использование третьих стран в качестве хабов для смешения или переработки российских газа и нефти, которые запрещено поставлять в страны ЕС непосредственно, с последующей продажей энергоносителей в страны Запада; а также их использование для перепродажи в саму РФ технологий, критически важных для разработки оружия, которое впоследствии может использоваться против Украины.

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