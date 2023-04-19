Россия импортирует западные оружейные технологии в обход санкций

В конце марта у США и Европейского Союза была информация о том, что запрещенные технологии на миллионы долларов, проскальзывали через щели в их оборонительные системы и попадали на территорию России.

Высокопоставленные налоговые и торговые чиновники отметили резкий рост чипов и других электронных компонентов, продаваемых в Россию через Армению, Казахстан и другие страны. Эти детали являются критически важными для разработки оружия, включая российские крылатые ракеты, наносящие удары по Украине, пишет The New York Times.

США и страны ЕС пытаются перекрыть России доступ к электронным компонентам, но между странами возникают определенные недоразумения, поэтому они так и не добились явной победы. Хотя способность России производить оружие уменьшилась из-за санкций Запада, принятых более года назад, страна все еще получает обходной доступ ко многим электронным деталям.

Прямые продажи чипсов в Россию из Соединенных Штатов и их союзников резко упали до нуля, но, согласно данным о торговле, другие страны вмешались, чтобы обеспечить Россию частью того, что ей нужно. После резкого падения сразу после вторжения российский импорт микросхем снова начал увеличиваться, особенно из Китая. По данным центра Silverado Policy Accelerator, импорт с октября по январь составил минимум 50% среднего довоенного уровня ежемесячно.

Пока Россия пыталась обойти ограничения, США постоянно усиливали правила, в частности добавляя санкции против десятков компаний и организаций в России, Иране, Китае, Канаде и других странах. США также расширили свои торговые ограничения на тостеры, фены и микроволновые печи, все из которых содержат чипы.

Российская армия полагалась на большой запас электроники и оружия, накопленный к вторжению, но она уже исчерпывается, что делает для России еще более актуальным получение новых поставок.

Кроме того, Россия использует флот старых кораблей, чтобы избежать ограничения цен на свой экспорт. Поскольку многие из этих кораблей находятся в эксплуатации более 20 лет, предыдущие владельцы ожидали, что продадут их на металлолом.