США пытаются экстрадировать россиянина, поставлявшего в РФ микросхемы в обход санкций

В США планируют экстрадировать россиянина, поставлявшего американские микросхемы оборонным подрядчикам в России, несмотря на санкции. Его арестовали в прошлом году в Италии. В случае экстрадиции ему грозит до 30 лет в тюрьме США.

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Американские прокуроры подозревают сына сибирского губернатора Артема Усса в организации тайных поставок американских технологий для поддержки войны президента Владимира Путина в Украине, сообщает Bloomberg.

США годами ограничивают закупку Россией военных технологий. С начала войны Вашингтон пытается перекрыть доступ Москвы к чипам и микросхемам, используемым в системах вооружения.

Судебные документы подтверждают, что Россия еще до начала войны построила секретную схему поставок полупроводников в страну, несмотря на контроль США. Эта хорошо отточенная тактика теперь помогала РФ после введения санкций.

Отмечается, что прокурорам пока не удалось выяснить, какие компании причастны к этой сделке. Чиновники США и ЕС говорят, что Россия все еще может получать чипы и технологии для военного использования через другие сети. Таможенные данные утверждают, что детали попадали в РФ из-за сторонних фирм.

"Мы должны признать, что большинство наших конфиденциальных технологий попадает в чужие руки. Проблема постороннего посредника является достаточно легкой и значительной лазейкой", - сказал Назак Никахтар, чиновник Министерства торговли США.

Согласно данным США, Усс и его соратники действовали до и после вторжения РФ в Украину. Прокуроры говорят, что они создали подставные компании в Европе, Ближнем Востоке и Азии. В конце концов, детали были отправлены клиентам в Россию, включая оборонительных подрядчиков, находящихся под санкциями США.

Издание сообщает, что незаконные поставки продолжались после нападения России на Украину не менее 2 месяцев. Детали, изготовленные американскими компаниями, были найдены российскими беспилотниками, которые атаковали Украину.

Усс отрицает какие-либо правонарушения и сейчас находится под арестом в Милане, где проходят суды.

Недавно США ввели новые ограничения на продажу сложных чипов России и Китаю, чтобы сдержать развитие стран в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Речь шла о продуктах компаний Nvidia и AMD, используемых в работе крупнейших суперкомпьютеров и систем распознавания лица и языка.