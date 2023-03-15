США намагаються екстрадувати росіянина, який постачав до РФ мікросхеми в обхід санкцій

У США планують екстрадувати росіянина, який постачав американські мікросхеми оборонним підрядникам у Росії, незважаючи на санкції. Його заарештували минулого року в Італії. В разі екстрадиції йому загрожує до 30 років у в'язниці США.

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Американські прокурори підозрюють сина сибірського губернатора Артема Усса в організації таємних поставок американських технологій для підтримки війни президента Володимира Путіна в Україні, повідомляє Bloomberg.

США роками обмежують закупівлю Росією військових технологій. З початку війни Вашингтон намагається перекрити доступ Москви до чіпів та мікросхем, які використовуються в системах озброєння.

Судові документи підтверджують, що Росія ще до початку війни побудувала секретну схему постачання напівпровідників до країни, незважаючи на контроль США. Ця добре відточена тактика тепер допомагала РФ після запровадження санкцій.

Зазначається, що прокурорам наразі не вдалося з’ясувати, які саме компанії причетні до цієї оборудки. Чиновники США та ЄС кажуть, що Росія все ще може отримувати чіпи та технології для військового використання через інші мережі. Митні дані стверджують, що деталі потрапляли в РФ через сторонні фірми.

"Ми маємо визнати, що більшість наших конфіденційних технологій потрапляє в чужі руки. Проблема стороннього посередника є досить легкою та значною лазівкою", — сказав Назак Нікахтар, чиновник Міністарство торгівлі США.

Згідно з даними США, Усс і його соратники діяли до і після вторгнення РФ в Україну. Прокурори кажуть, що вони створили підставні компанії в Європі, на Близькому Сході та в Азії. Зрештою, деталі були відправлені клієнтам у Росії, включаючи оборонних підрядників, які перебувають під санкціями США.

Видання повідомляє, що незаконні поставки продовжувалися після нападу Росії на Україну щонайменше 2 місяці. Деталі, виготовлені американськими компаніями, були знайдені російськх безпілотниках, які атакували Україну.

Усс заперечує будь-які правопорушення і зараз перебуває під арештом у Мілані, де проходять суди.

США запровадили нові обмеження на продаж складних чіпів Росії та Китаю, щоб стримати розвиток країн у галузях штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.