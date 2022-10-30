Росія отримує мікрочіпи для військових цілей з пральних машин та холодильників, - Bloomberg

Країна-агресор РФ зіткнулася з нехваткою мікрочіпів та схем для військового обладнання у зв'язку з західними санкціями , тому в рази збільшує імпорт побутової техніки з Казахстану та Вірменії, щоб поповнити запаси запчастин.

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Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що країни-сусіди Росії раптово почали у великих обсягах експортувати з Європи побутову техніку: пральні машини, холодильники і навіть електричні молоковідсмоктувачі.

Так, Вірменія імпортувала більше пральних машин з Європейського Союзу протягом перших восьми місяців року, ніж за останні два роки разом узяті.

До серпня 2022 року Казахстан імпортував європейських холодильників на суму 21,4 мільйона доларів, що більш ніж утричі перевищує суму за аналогічний період минулого року.

Дані казахського уряду тим часом свідчать про різке зростання кількості холодильників, пральних машин та електричних молоковідсмоктувачів, що постачаються до Росії.

У 2022 році Казахстан також поставив до Росії пральних машин на 7,5 мільйона доларів — проти майже нуля за попередні два роки. Експорт холодильників до Росії зріс у десять разів порівняно з минулим роком.

Як пише видання, європейські чиновники стурбовані цим явищем, тому що вважають, що Росія може отримувати з побутової техніки мікрочіпи, необхідні їй для воєнних цілей і уважно стежать за зростанням експорту до країн-сусідів Росії.

Офіційні особи в Європі вже публічно заявили, що бачили деталі холодильників і пральних машин у російській військовій техніці, знищеній в Україні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн раніше заявила, що російські військові використовували мікросхеми від посудомийних машин і холодильників у своїй військовій техніці, тому що у них закінчуються напівпровідники.

Білий дім також виступав з подібною заявою, посилаючись на повідомлення про деталі, які були знайдені в захоплених російських танках в Україні.

Експерти зазначають, що цілком можливо, що компоненти та мікрочіпи з інших побутових товарів також використовувалися у військових цілях, навіть якщо вони застосовувалися у відносно низькоякісному обладнанні.

Війна призвела до того, що Росія постраждала від санкцій, які торкнулися майже всіх секторів її економіки, позбавивши країну-агресора імпорту, включаючи мікросхеми та інші компоненти, які необхідні для військового обладнання.

"Навіть дуже складні російські системи озброєння часто будуються із стандартними мікроелектронними компонентами, які містяться в ряді комерційних товарів. Цілком можливо, що російський військово-промисловий комплекс імпортує побутову техніку для розбору її на запчастини", — сказав Джеймс Бірн​, директор відділу розвідки та аналізу Королівського інституту Британії.

Європейські чиновники кажуть, що заборонити торгівлю побутовою технікою складно, оскільки ці товари не підпадають під санкції.

Нагадаємо, у зв'язку з відсутністю поставок нових чіпів та західними санкціями в Сбєрбанку країни-агресора РФ вигадали “геніальне рішення” - діставати чіпи зі старих неактивованих карт та вставляти у нові. Цю операцію назвали "реімплантацією".

Нещодавно США запровадили нові обмеження на продаж складних чіпів Росії та Китаю, щоб стримати розвиток країн у галузях штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень. Тоді йшлося про продукти компаній Nvidia та AMD, що використовуються в роботі найбільших суперкомп'ютерів та систем розпізнавання обличчя та мови.