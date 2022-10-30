Россия достает микрочипы для военных целей из стиральных машин и холодильников, - Bloomberg

Страна-агрессор РФ столкнулась с нехваткой микрочипов и схем для военного оборудования в связи с западными санкциями, поэтому в разы увеличивает импорт бытовой техники из Казахстана и Армении, чтобы пополнить запасы запчастей.

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Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что страны-соседи России внезапно начали в больших объемах экспортировать из Европы бытовую технику: стиральные машины, холодильники и даже электрические молокоотсосы.

Так, Армения импортировала больше стиральных машин из Европейского Союза в течение первых восьми месяцев года, чем за последние два года вместе взятые.

К августу 2022 года Казахстан импортировал европейских холодильников на сумму 21,4 миллиона долларов, что более чем втрое превышает сумму за аналогичный период прошлого года.

Данные казахского правительства в это время свидетельствуют о резком росте количества холодильников, стиральных машин и поставляемых в Россию электрических молокоотсосов.

В 2022 году Казахстан также поставил в Россию стиральных машин на 7,5 миллиона долларов — против почти нуля за предыдущие два года. Экспорт холодильников в Россию вырос в десять раз по сравнению с прошлым годом.

Как пишет издание, европейские чиновники озабочены этим явлением, потому что считают, что Россия может получать из бытовой техники микрочипы, необходимые ей для военных целей и внимательно следят за ростом экспорта в страны-соседи России.

Официальные лица в Европе уже публично заявили, что видели детали холодильников и стиральных машин в российской военной технике, уничтоженной в Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что российские военные использовали микросхемы посудомоечных машин и холодильников в своей военной технике, потому что у них заканчиваются полупроводники.

Белый дом также выступал с подобным заявлением, ссылаясь на сообщения о деталях, найденных в захваченных российских танках в Украине.

Эксперты отмечают, что вполне возможно, что компоненты и микрочипы других бытовых товаров также использовались в военных целях, даже если они применялись в относительно низкокачественном оборудовании.

Война привела к тому, что Россия пострадала от санкций, которыезатронули почти все секторы ее экономики, лишив страну-агрессора импорта, включая микросхемы и другие компоненты, необходимые для военного оборудования.

"Даже очень сложные российские системы вооружения часто строятся со стандартными микроэлектронными компонентами, содержащимися в ряде коммерческих товаров. Вполне возможно, что российский военно-промышленный комплекс импортирует бытовую технику для разбора ее на запчасти", - сказал Джеймс Бирн, директор отдела разведки и анализ Королевского института Британии.

Европейские чиновники говорят, что запретить торговлю бытовой техникой сложно, поскольку эти товары не подпадают под санкции.

Напомним, в связи с отсутствием поставок новых чипов и западными санкциями в Сбербанке страны-агрессора РФ придумали "гениальное решение" - доставать чипы из старых неактивированных карт и вставлять в новые. Эту операцию назвали "реимплантацией".

Также недавно США ввели новые ограничения на продажу сложных чипов России и Китаю, чтобы сдержать развитие стран в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Речь шла о продуктах компаний Nvidia и AMD, используемых в работе крупнейших суперкомпьютеров и систем распознавания лица и языка.