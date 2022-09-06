Россия ищет высокотехнологичные чипы для пополнения запасов израсходованного в Украине оружия

Через шесть месяцев после вторжения в Украину Россия испытывает серьезный дефицит технологий, вызванный санкциями.

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Запустив (или потеряв в бою) больше ракет, чем ожидалось, русские солдаты все больше полагаются на древние запасы примитивных советских боеприпасов. Между тем вооруженные Западом войска Украины пытаются изменить ход войны, активно уничтожая российские склады и ключевую инфраструктуру на юге, где они проводят наступательные операции. Пишет издание Politico.

Журналисты издания ознакомились с одним из российских списков высокотехнологичных чипов, который разделен на три приоритетных категории — от самых критичных до наименее критичных. Он даже содержит цену за товар, которую Москва рассчитывает заплатить до последней копейки. Несмотря на то, что журналисты не смогли независимо проверить происхождение списка, два эксперта по цепям военных поставок подтвердили, что он согласуется с другими выводами исследований по военному оборудованию и потребностям России.

На первый взгляд, у России не должно быть возможности приобрести самые чувствительные технологии из списков. Имея лишь очень базовые отечественные технологии, Кремль полагался на ключевых игроков в США, ЕС и Японии в отношении поставщиков полупроводников в последние годы, и они должны быть без внимания благодаря санкциям. Трудности возникнут в том, будет ли такая страна-посредник, как Китай, покупать технологии, а затем продавать их Москве.

Чипы из списка

Из 25 предметов, которые Россия отчаянно ищет, почти все – это микрочипы, производимые американскими фирмами Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom и Texas Instruments. Завершают список микросхем японской фирмы Renesas, которая приобрела американскую компанию IDT; немецкая Infineon, которая приобрела американскую Cypress; микросхемы американской компании Vicor; и разъемы американской компании AirBorn. Некоторые из товаров можно легко найти в онлайн-магазинах электроники, в то время как другие отсутствовали в течение нескольких месяцев из-за глобального дефицита микрочипов.

Самый дешевый товар в списке приоритетов, трансивер гигабитного Ethernet 88E1322-AO-BAM2I000 производства Marvell. Самый дорогой продукт, полевой программируемый вентильный массив производства Intel.

Когда дело доходит до списка среднего приоритета, компании, включая немецкую Harting и нидерландскую Nexperia (приобретенную китайской технологической компанией Wingtech в 2019 году), занимают важное место. Россияне ищут целый ряд корпусов и разъемов Harting, а также инверторы восьмеричных драйверов буферов/линий Nexperia/NXP.

Директор отдела разведки и анализа открытых источников в ведущем аналитическом центре по вопросам обороны и безопасности RUSI Джеймс Бирн сказал, что Россия, вероятно, годами скупала запасы западных микрочипов и другого необходимого оборудования, которые сейчас могут закончиться.

"Российская программа военных закупок широка, она хорошо финансируется, и у них огромная военная и промышленная база, которая производит эти вещи. Но сейчас они потратили так много в Украине, что им нужен большой объем новых поставок. И санкции усложнят это для них... Им придется определить приоритеты для критических вещей, и поэтому мы видим эти документы. Очевидно, мы думаем, что они пытаются обеспечить поставки", - сказал Бирн.

Напомним, что армия страны-агрессора РФ столкнулась с острой проблемой нехватки оружия и боеприпасов. Потому сейчас Россия вынуждена покупать ракеты и артиллерию в Северной Корее.