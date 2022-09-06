Росія закуповує ракети та артилерію у Північної Кореї, - ЗМІ

Армія країни-агресора РФ зіткнулася з гострою проблемою нестачі зброї та боєприпасів. Тому зараз Росія змушена купувати ракети та артилерію в Північної Кореї.

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Про це пише The New York Times з посиланням на розвідку США.

Згідно з нещодавно розсекреченими даними американської розвідки, Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї, що свідчить про те, що глобальні санкції серйозно обмежили її ланцюжки поставок і змусили Москву звернутися до держав-ізгоїв за військовими поставками.

Видання зазначає, що за півроку війни армія РФ зазнала значних втрат не лише у живій силі, але й у техніці. А через експортний контроль та санкції російські збройні сили продовжують страждати від гострої нестачі зброї та боєприпасів. Крім того, через постійні обстріли українських територій, запаси високоточних ракет в Росії поступово закінчуються.

Сполучені Штати надали небагато деталей із розсекречених даних розвідки про точне озброєння, час або розмір партії, і поки немає можливості незалежно перевірити продаж.

Американський чиновник сказав, що, окрім ракет малої дальності та артилерійських снарядів, очікується, що Росія намагатиметься придбати додаткове північнокорейське обладнання надалі.

"Кремль має бути стривожений тим, що йому взагалі доводиться щось купувати в Північній Кореї", - заявив Мейсон Кларк, який очолює російську групу в американському Інституті вивчення війни.

Видання зазначає, що будь-яка угода про купівлю зброї у Північної Кореї буде порушенням резолюцій ООН, спрямованих на стримування розповсюдження зброї з Пхеньяна.

Однак незрозуміло, наскільки закупівлі в Північній Кореї пов’язані з експортним контролем. У 152-міліметровому артилерійському снаряді чи ракеті типу «Катюша», які виробляє Північна Корея, немає нічого високотехнологічного, сказав Фредерік Каган, військовий експерт.

Він підкреслив, що нова угода з Північною Кореєю свідчить про відчай у Москві.

"Звернення до Північної Кореї є ознакою того, що Росія, здається, не в змозі виробляти найпростіший матеріал, необхідний для ведення війни", - заявив Каган.

Нагадаємо, аналітики дослідили електроніку новітніх російських крилатих ракет та бойових вертольотів і з'ясували, що для їх виробництва використовують технології 90-х та початку 2000-х років.

Раніше у Білому домі заявляли, що уряд Ірану передав Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів (БПЛА), у тому числі ударних у прискореному порядку. На тлі цього президент РФ Володимир Путін відвідав Іран, при цьому в Кремлі заявляють, що російський лідер не обговорював з іранськими колегами постачання бойових безпілотників.

Проте представники служб безпеки США та інших союзних країн кажуть, що передані РФ іранські безпілотники мають технічні проблеми.