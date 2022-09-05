Росія використовує застарілі технології для своєї "високоточної" зброї

РФ використовує для своєї розрекламованої високоточної зброї старі низькотехнологічні компоненти, що робить її набагато менш точною

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Про це повідомляє New York Times.

Зазначається, що аналітики дослідили електроніку новітніх російських крилатих ракет та бойових вертольотів і з'ясували, що для їх виробництва використовують технології 90-х та початку 2000-х років.

Видання підкреслює, що досліджені зразки вважаються найкращими в російському арсеналі зброї. Але боєприпаси та системи супутникової навігації містить низькотехнологічні компоненти.

Як зазначає видання, це спростовує черговий фейк країни-агресора РФ про те, що збройні сили Росії модернізовані й можуть змагатися із західними арміями.

Аналітики також зазначають, що у російських озброєннях стоїть програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, що значно полегшує копіювання зброї у випадках, коли уламки потрапляють до рук противника.

Крім того, більшість комп'ютерних чіпів на військовій техніці вироблені західними країнами після 2014 року. Зараз низка експертів з’ясовує, яким чином РФ обходила західні санкції, введені після анексії Криму, та як ці компоненти потрапили до військової техніки.

"Ми побачили, що Росія використовує одні й самі електронні компоненти в різних видах зброї, включаючи новітні крилаті ракети та бойові вертольоти, хоча й не очікували цього побачити. У російській керованій зброї багато неросійських технологій і компонентів, а більшість комп'ютерних чіпів, які ми задокументували, вироблені західними країнами після 2014 року", - сказав дослідник Дам'єн Сплітерс.

Поки що незрозуміло, як Росія отримала ці деталі.

"Це питання до виробників напівпровідників, як їхні товари опинилися в російських боєприпасах, безпілотниках, комунікаційному обладнанні, – унаслідок законних чи тіньових закупівель, організованих в обхід санкцій", - підкреслює Дам'єн Сплітерс.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США почало допитувати американські технологічні компанії про те, як їхні комп'ютерні чіпи опинилися у російському військовому устаткуванні, вилученому в Україні.

Зазначимо, французький техногігант в аерокосмічній, оборонній, транспортній сфері Thales пообіцяв піти з російського ринку після скандалу, коли російські війська було виведено з Бучі наприкінці березня 2022 року, на борту московських танків було виявлено тепловізійні камери Catherine (один із флагманських продуктів Thales).

Згодом французька група визнала, що продовжувала постачати військове обладнання до Росії до 2019 року за контрактами, укладеними до введення ембарго на постачання зброї, що діє щодо Росії з 2014 року.