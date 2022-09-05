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Россия использует устаревшие технологии для своего "высокоточного" оружия, - СМИ
РФ использует для своего разрекламированного высокоточного оружия старые низкотехнологичные компоненты, что делает его гораздо менее точным.
Об этом сообщает New York Times.
Отмечается, что аналитики исследовали электронику новейших российских крылатых ракет и боевых вертолетов и выяснили, что для их производства используются технологии 90-х и начала 2000-х годов.
Издание подчеркивает, что исследованные образцы считаются лучшими в российском арсенале оружия. Но боеприпасы и системы спутниковой навигации содержат низкотехнологичные компоненты.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отмечает издание, это опровергает очередной фейк страны-агрессора РФ о том, что вооруженные силы России модернизированы и могут соперничать с западными армиями.
Аналитики также отмечают, что в российских вооружениях стоит программное обеспечение с открытым исходным кодом, что значительно облегчает копирование оружия в тех случаях, когда обломки попадают в руки противника.
Кроме того, большинство компьютерных чипов на военной технике произведены западными странами после 2014 года. Сейчас ряд экспертов выясняет, как РФ обходила западные санкции, введенные после аннексии Крыма, и как эти компоненты попали в военную технику.
"Мы увидели, что Россия использует одни и те же электронные компоненты в различных видах оружия, включая новейшие крылатые ракеты и боевые вертолеты, хотя и не ожидали этого увидеть. В российском управляемом оружии много нероссийских технологий и компонентов, а большинство компьютерных чипов, которые мы задокументировали, произведенные западными странами после 2014 года", - сказал исследователь Дамьен Сплитерс.
Пока неясно, как Россия получила эти детали.
"Этот вопрос к производителям полупроводников, как их товары оказались в российских боеприпасах, беспилотниках, коммуникационном оборудовании – вследствие законных или теневых закупок, организованных в обход санкций", - подчеркивает Дамьен Сплитерс.
Напомним, Федеральное бюро расследований США начало допрашивать американские технологические компании о том, как их компьютерные чипы оказались в российском военном оборудовании, изъятом в Украине.
Отметим, что французский техногигант в аэрокосмической, оборонной, транспортной сфере Thales пообещал уйти с российского рынка после скандала, когда российские войска были выведены из Бучи в конце марта 2022 года, и на борту московских танков были обнаружены тепловизионные камеры Catherine (один из флагманских продуктов Thales).
Впоследствии французская группа признала, что продолжала поставлять военное оборудование в Россию до 2019 года по контрактам, заключенным до введения эмбарго на поставку оружия, действующего в отношении России с 2014 года.