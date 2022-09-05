Россия использует устаревшие технологии для своего "высокоточного" оружия, - СМИ

РФ использует для своего разрекламированного высокоточного оружия старые низкотехнологичные компоненты, что делает его гораздо менее точным.

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Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что аналитики исследовали электронику новейших российских крылатых ракет и боевых вертолетов и выяснили, что для их производства используются технологии 90-х и начала 2000-х годов.

Издание подчеркивает, что исследованные образцы считаются лучшими в российском арсенале оружия. Но боеприпасы и системы спутниковой навигации содержат низкотехнологичные компоненты.

Как отмечает издание, это опровергает очередной фейк страны-агрессора РФ о том, что вооруженные силы России модернизированы и могут соперничать с западными армиями.

Аналитики также отмечают, что в российских вооружениях стоит программное обеспечение с открытым исходным кодом, что значительно облегчает копирование оружия в тех случаях, когда обломки попадают в руки противника.

Кроме того, большинство компьютерных чипов на военной технике произведены западными странами после 2014 года. Сейчас ряд экспертов выясняет, как РФ обходила западные санкции, введенные после аннексии Крыма, и как эти компоненты попали в военную технику.

"Мы увидели, что Россия использует одни и те же электронные компоненты в различных видах оружия, включая новейшие крылатые ракеты и боевые вертолеты, хотя и не ожидали этого увидеть. В российском управляемом оружии много нероссийских технологий и компонентов, а большинство компьютерных чипов, которые мы задокументировали, произведенные западными странами после 2014 года", - сказал исследователь Дамьен Сплитерс.

Пока неясно, как Россия получила эти детали.

"Этот вопрос к производителям полупроводников, как их товары оказались в российских боеприпасах, беспилотниках, коммуникационном оборудовании – вследствие законных или теневых закупок, организованных в обход санкций", - подчеркивает Дамьен Сплитерс.

Напомним, Федеральное бюро расследований США начало допрашивать американские технологические компании о том, как их компьютерные чипы оказались в российском военном оборудовании, изъятом в Украине.

Отметим, что французский техногигант в аэрокосмической, оборонной, транспортной сфере Thales пообещал уйти с российского рынка после скандала, когда российские войска были выведены из Бучи в конце марта 2022 года, и на борту московских танков были обнаружены тепловизионные камеры Catherine (один из флагманских продуктов Thales).

Впоследствии французская группа признала, что продолжала поставлять военное оборудование в Россию до 2019 года по контрактам, заключенным до введения эмбарго на поставку оружия, действующего в отношении России с 2014 года.