США ограничили поставку чипов в Россию и Китай

США ввели новые ограничения на продажу сложных чипов России и Китаю, чтобы сдержать развитие стран в областях искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

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Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что ограничения касаются поставок высокопроизводительных моделей чипов, использующихся в качестве графических процессоров.

Речь идет о продуктах компаний Nvidia и AMD, использующихся в работе крупнейших суперкомпьютеров и систем распознавания лиц и речи.

"Правительство США указало, что новое лицензионное требование будет направлено на устранение риска того, что продукты, на которые распространяется действие лицензии, могут быть использованы или переправлены для "конечного использования в военных целях" в Китае и России", - заявили в компании Nvidia.

В Nvidia подчеркнули, что у компании много клиентов в Китае, но при этом они не экспортируют свою продукцию в Россию. AMD, в свою очередь, не ожидает, что новые ограничения окажут на них существенное влияние.

Впрочем, другие компании, помимо Nvidia и AMD, которые занимаются разработкой в сфере высоких технологий, также получили предупреждения от американских властей о том, что экспорт их продукции в Китай теперь ограничен.

Отметим, в связи с отсутствием поставок новых чипов и западными санкциями в российском Сбербанке придумали “гениальное решение” - доставать чипы из старых неактивированных карт и вставлять в новые. Эту операцию назвали "реимплантацией".