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США ограничили поставку чипов в Россию и Китай
США ввели новые ограничения на продажу сложных чипов России и Китаю, чтобы сдержать развитие стран в областях искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
Об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что ограничения касаются поставок высокопроизводительных моделей чипов, использующихся в качестве графических процессоров.
Речь идет о продуктах компаний Nvidia и AMD, использующихся в работе крупнейших суперкомпьютеров и систем распознавания лиц и речи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Правительство США указало, что новое лицензионное требование будет направлено на устранение риска того, что продукты, на которые распространяется действие лицензии, могут быть использованы или переправлены для "конечного использования в военных целях" в Китае и России", - заявили в компании Nvidia.
В Nvidia подчеркнули, что у компании много клиентов в Китае, но при этом они не экспортируют свою продукцию в Россию. AMD, в свою очередь, не ожидает, что новые ограничения окажут на них существенное влияние.
Впрочем, другие компании, помимо Nvidia и AMD, которые занимаются разработкой в сфере высоких технологий, также получили предупреждения от американских властей о том, что экспорт их продукции в Китай теперь ограничен.
Отметим, в связи с отсутствием поставок новых чипов и западными санкциями в российском Сбербанке придумали “гениальное решение” - доставать чипы из старых неактивированных карт и вставлять в новые. Эту операцию назвали "реимплантацией".