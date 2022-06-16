Скандал с французским Thales: компания пообещала уйти с российского рынка

Французский техногигант в аэрокосмической, оборонной, транспортной сфере Thales обещает уйти с российского рынка. Компания продолжала сотрудничество с российскими банками, несмотря на полномасштабную войну России против Украины и санкции от ЕС.

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Об этом пишет французское издание Le Parisien.

Отмечается, что если бы Thales прекратила работать в России в мгновение ока — российская банковская система упала бы. Среди клиентов компании немало российских банков, в том числе Сбербанк России, попавший в последний пакет санкций, введенный ЕС.

Однако российские банки работают нормально, что является ярким доказательством того, что Thales продолжает работать на них.

Резонанс вокруг сотрудничества с Россией заставил Thales сообщить, что банковская деятельность компании в России находится в процессе продажи. Компания якобы полностью уходит из Москвы.

"Наша банковская деятельность находится в процессе продажи (завершения) после решения и желания группы прекратить всю деятельность в России", — сообщили в компании изданию.

В конце марта 2022 года, когда российские войска были выведены из Бучи, на борту московских танков были обнаружены тепловизионные камеры Catherine (один из флагманских продуктов Thales).

Впоследствии французская группа признала, что продолжала поставлять военное оборудование в Россию до 2019 года по контрактам, заключенным до введения эмбарго на поставку оружия, действующего в отношении России с 2014 года.