Скандал із французьким Thales: компанія пообіцяла піти з російського ринку

Французький техногігант у аерокосмічній, оборонній, транспортній сфері Thales обіцяє піти з російського ринку. Компанія продовжувала співпрацю з російськими банками, незважаючи на повномасштабну війну Росії проти України та санкції від ЄС.

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Про це пише французьке видання "Le Parisien".

Зазначається, що якби Thales припинила працювати в Росії миттєво — російська банківська система впала б. Серед клієнтів компанії чимало російських банків, у тому числі Ощадбанк Росії, який потрапив до останнього пакету санкцій, запровадженого ЄС.

Проте російські банки працюють нормально, що є яскравим доказом того, що Thales продовжує працювати на них.

Резонанс навколо співпраці з Росією змусив Thales повідомити, що банківська діяльність компанії у Росії перебуває у процесі продажу. Компанія нібито повністю йде з Москви.

"Наша банківська діяльність перебуває у процесі продажу (завершення) після рішення та бажання групи припинити всю діяльність у Росії", - повідомили в компанії виданню.

Наприкінці березня 2022 року, коли російські війська було виведено з Бучі, на борту московських танків було виявлено тепловізійні камери Catherine (один із флагманських продуктів Thales).

Згодом французька група визнала, що продовжувала постачати військове обладнання до Росії до 2019 року за контрактами, укладеними до введення ембарго на постачання зброї, що діє щодо Росії з 2014 року.