Армія РФ зіткнулася з численними збоями під час використання іранських безпілотників

Іранська зброя може посилити російські воєнні дії проти України. Проте представники служб безпеки США та інших союзних країн кажуть, що передані РФ іранські безпілотники мають технічні проблеми.

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Про це пише The Washington Post.

"Коли російські військові проводили перші випробування, іранські безпілотники зазнали численних збоїв", - пише видання.

Неназваний представник розвідувального управління США розповів виданню WP, що в системі безпілотників є кілька помилок, через що росіяни незадоволені.

19 серпня транспортні літаки вилетіли з Ірану із двома типами безпілотних апаратів на борту. Обидві моделі здатні нести зброю для знищення радарів, артилерії та інших військових цілей.

Перша партія безпілотників у Москві включала моделі Mohajer-6, а також кілька моделей серії Shahed. В адміністрації Джо Байдена вважають, що це перша передача у межах продажу сотень іранських безпілотників Росії. Постачання з Ірану можуть закрити важливу прогалину у російській військовій кампанії проти України. Росія має 1,5-2 тисячі військових розвідувальних безпілотників, але майже немає ударних апаратів, які могли б здійснювати атаки за українською лінією оборони.

Нагадаємо, що РФ домовилася з Іраном про ремонт своїх літаків та імпорт деталей для них.