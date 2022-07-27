РФ договорилась с Ираном о ремонте своих самолетов и импорте деталей для них

Иран решил подписать с РФ соглашение об поставках оборудования для авиации в Россию и обслуживании российских самолетов. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на Управление гражданской авиации Ирана.

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Ранее во время встречи замминистра транспорта РФ и главы Управления гражданской авиации Ирана 26 июля сообщалось, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании по увеличению количества пассажирских рейсов между двумя странами до 35 в неделю.

Вероятно, договоренность о том, что Иран будет ремонтировать российские самолеты и поставлять для них комплектующие, была указана в меморандуме.

"Было решено подписать с Россией соглашение о сотрудничестве по экспорту в РФ запчастей и оборудования, производимых в Иране, а также услуг по ремонту, техническому обслуживанию и поддержке российских самолетов иранскими сервисными центрами", - говорится в сообщении Mehr.

Напомним, в Белом доме заявляли, что правительство Ирана готовится передать России в несколько сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных в ускоренном порядке. На фоне этого президент РФ Владимир Путин посетил Иран, при этом в Кремле заявляют, что российский лидер не обсуждал с иранскими коллегами поставку боевых беспилотников.