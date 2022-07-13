Иран отрицает поставки России боевых беспилотников

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян заявил, что официальный Тегеран не принимал решения передавать России вооружение, в том числе нет планов поставлять боевые беспилотники.

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Об этом Амир Абдоллахиян сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica.

"У нас есть разные формы сотрудничества с Россией, в том числе в сфере обороны, но мы не помогаем ни одной из сторон, вовлеченных в эту (российско-украинскую, - Delo.ua) войну, поскольку убеждены, что ее надо закончить. Мы стараемся избегать любых действий, которые могут привести к эскалации", — сказал министр иностранных дел Ирана.

В тоже время в Белом доме уверены, что правительство Ирана готовится передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных, в ускоренном порядке.

На фоне этого президент РФ Владимир Путин посетит Иран на следующей неделе (18-24 июля). При этом в Кремле заявляют, что российский лидер не будет обсуждать с иранскими коллегами поставки боевых беспилотников.

Отметим, в российско-украинской войне беспилотные летательные аппараты сыграли ключевую роль для обеих сторон. БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.