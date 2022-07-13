Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Категорія
Політика
Дата публікації

Іран заперечує постачання Росії бойових безпілотників

Іран заперечує постачання Росії бойових безпілотників

Міністр закордонних справ Ірану Амір Абдоллахіян заявив, що офіційний Тегеран не приймав рішення передавати Росії озброєння, у тому числі немає планів щодо постачання бойових безпілотників.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це Амір Абдоллахіян повідомив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

"У нас є різні форми співпраці з Росією, у тому числі у сфері оборони, але ми не допомагаємо жодній із сторін, залучених до цієї (російсько-української, - Delo.ua ) війни, оскільки переконані, що її треба закінчити. Ми намагаємося уникати будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації", - сказав міністр закордонних справ Ірану.

Водночас у Білому домі впевнені, що уряд Ірану готується передати Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів (БПЛА), у тому числі ударних у прискореному порядку.

На тлі цього президент РФ Володимир Путін відвідає Іран наступного тижня (18-24 липня). При цьому в Кремлі заявляють, що російський лідер не обговорюватиме з іранськими колегами постачання бойових безпілотників.

Зазначимо, що у російсько-українській війні безпілотні літальні апарати відіграли ключову роль для обох сторін. БПЛА виявились уразливими як для збивання, так і для електронних перешкод.

Автор:
Віта Молодан