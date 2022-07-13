Іран заперечує постачання Росії бойових безпілотників

Міністр закордонних справ Ірану Амір Абдоллахіян заявив, що офіційний Тегеран не приймав рішення передавати Росії озброєння, у тому числі немає планів щодо постачання бойових безпілотників.

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Про це Амір Абдоллахіян повідомив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

"У нас є різні форми співпраці з Росією, у тому числі у сфері оборони, але ми не допомагаємо жодній із сторін, залучених до цієї (російсько-української, - Delo.ua ) війни, оскільки переконані, що її треба закінчити. Ми намагаємося уникати будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації", - сказав міністр закордонних справ Ірану.

Водночас у Білому домі впевнені, що уряд Ірану готується передати Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів (БПЛА), у тому числі ударних у прискореному порядку.

На тлі цього президент РФ Володимир Путін відвідає Іран наступного тижня (18-24 липня). При цьому в Кремлі заявляють, що російський лідер не обговорюватиме з іранськими колегами постачання бойових безпілотників.

Зазначимо, що у російсько-українській війні безпілотні літальні апарати відіграли ключову роль для обох сторін. БПЛА виявились уразливими як для збивання, так і для електронних перешкод.