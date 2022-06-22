Як за допомогою технологій на базі штучного інтелекту Україна планує розмінувати території

Канадські фахівці презентували технології, за допомогою яких процес розмінування українських територій може бути суттєво пришвидшений. Читайте також репортаж Delo.ua.

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У Міністерстві оборони України стверджують, що 160 тисяч квадратних метрів території України потребує обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. Адже на сьогоднішній день Україна є найзамінованішою країною у світі.

Проблема забрудненої території вибухонебезпечними предметами загрожує життю 10 мільйонів українців. Також велика кількість мін, снарядів та інших вибухонебезпечних предметів на території України призводить до кризи аграрного сектору, оскільки за нинішніх умов неможливо проводити польові роботи.

За словами співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій , для того, щоб розмінувати всі території, включаючи Крим та Донбас після звільнення від російських окупантів, потрібно близько 20 років.

Зараз перед державою гостро постає питання розмінування всіх територій у країні. Для вирішення такого завдання держава спільно з благодійним фондом Yellow-Blue та технологічною компанією DraganFly має намір запустити програму гуманітарного розмінування українських територій.

DraganFly заснована в Канаді в 1998 році. Компанія спеціалізується на розробці та створенні різних дронів, програмним забезпеченням, надають послуги, де потрібно задіяти БПЛА, та іншими напрямками. За допомогою безпілотників компанії вже вдавалося відшукати туристів, що зникли безвісти, які загубилися в лісах Нової Шотландії. БПЛА DraganFly використовувався для збору доказів під час розслідування вбивства у Північній Америці. А також був визнаний першим у світі БПЛА, який урятував життя людині. У 2021 році компанія почала торгуватися на фондовій біржі NASDAQ під тикером "DPRO".

Як за допомогою БПЛА можна розмінувати території

Yellow-Blue спільно з DraganFly завдяки технологіям на базі штучного інтелекту можуть забезпечити дистанційну розвідку та маркування виявлених вибухонебезпечних предметів із застосуванням дронів перед розмінуванням.

Дрон має датчики та камери, завдяки яким за 1 хвилину він може просканувати 1 га землі. Глибина дослідження становить 3 метри під землею. Датчики виявляють металеві предмети, а камера – пластик.

Загалом компанія має 7 різних камер, які можна використовувати при інспектуванні територій. Згодом у компанії хочуть збільшити кількість датчиків на дроні, щоб зрештою отримати якомога більше інформації. Також у розробці компанії датчик, який виявляє наявність вибухівки.

Для більш точного результату технологію краще використовувати на відкритій місцевості, проте її також можна використовувати для розвідки сіл, лісів та водних полів.

Після дослідження території можна виявити наявність вибухонебезпечних предметів на 100%.

Після польоту дрону протягом 10-24 годин формується карта з геоданими, де знаходяться міни або снаряди. Також можна сформувати картку у форматі 2D.

За результатами тестового запуску дрону компанії DraganFly на полігоні Київської області вдалося виявити кілька вибухонебезпечних предметів. Для аналізу та створення цієї карти фахівцям знадобилося 10 годин.

За словами голови комітету верховної ради з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка, після тестового запуску безпілотника фахівці ДСНС будуть аналізувати дані, які вдалося отримати під час інспектування. Після чого прийматиметься рішення на яких умовах співпрацювати з компанією.

Завдяки цьому дрону ми зможемо отримувати карти для того, щоб швидше та безпечніше виконувати завдання з розмінування, а також чітко розуміти, куди можна чи не можна заходити нашим громадянам. Такий дрон ще не використовувався ДСНС. Я думаю, що ми купуватимемо їх, а частину зможемо отримати як гуманітарну допомогу. Олега Бондаренка Голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування

У DraganFly наголосили, що навчання українських саперів займе лише один день, після чого українські фахівці зможуть самі керувати машиною. При цьому кілька фахівців DraganFly хочуть залишитись в Україні, щоб допомагати розмінувати українські землі.