Для безпеки країни: чому китайські дрони не найкращі безпілотники під час війни

Сьогодні безпілотники абсолютно незамінні в умовах ведення військових дій, ними послуговуються усі військові. Проте використання китайських дронів може бути потенційно небезпечним для армії. Чому, розповів експерт із кібербезпеки, заступник директора департаменту інформаційних технологій “ІТ-Інтегратор” Олексій Швачка.

Сьогодні КНР є одним із провідних світових виробників різноманітного високотехнологічного обладнання. Серед найбільш відомих широкому колу користувачів можна назвати компанії Xiaomi, ZTE та низку інших. У вузьких колах профільних фахівців добре відомі такі бренди, як Hikvision, Dahua, Hytera, DJI тощо.

До речі, якраз останні з названих компаній є виробниками систем відеоспостереження та дронів, які використовують у багатьох країнах, зокрема в Україні. І їхня продукція користується попитом в усьому світі через низьку вартість та відносно високу якість, а головне — швидкість постачання.

Санкції задля безпеки

На сьогодні багато китайських високотехнологічних компаній потрапили під санкції США, Австралії, Великої Британії та інших країн. Так, ще у 2020 році до чорного списку Міністерства фінансів та Міністерства торгівлі США внесли понад 50 компаній із Китаю. Зокрема і DJI — одну з провідних компаній з виробництва дронів. Її продукцію визнали такою, що становить загрозу для національної безпеки США, а всім американським компаніям заборонили експортувати технології для DJI. Також до санкційного списку потрапив і найбільший китайський виробник чіпів — SMIC.

Далі, у грудні 2021 року, американський уряд розширив санкції проти DJI та додав до переліку ще сім китайських компаній: Cloudwalk Technology Co (розробник ПЗ для розпізнавання облич), Dawning Information Industry Co (виробник суперкомп’ютерів, що надає хмарні послуги у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі), Leon Technology Company Limited (хмарна компанія, що виробляє системи стеження), Megvii Technolog (виробник ПЗ для розпізнавання зображень та машинного навчання), Netposa Technologies Limited (виробник систем відеоспостереження), SZDJI Technology Co (виробник мультикоптерів, мікроконтролерів, відеообладнання).

На початку лютого 2022 року Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) та Міністерство юстиції США опублікували обвинувачувальний акт щодо китайської телекомунікаційної компанії Hytera. У документі йдеться про те, що Hytera була учасницею змови щодо крадіжки комерційної таємниці. Колишніх співробітників компанії Motorola Solutions Inc., яких цілеспрямовано “хантили” на роботу в згадану китайську компанію, примушували викрадати технології. У цьому акті фігурують також ZTE, Hangzhou Hikvision Digital Technology та Dahua Technology.

“Коли США запроваджували санкції проти китайських компаній, то робили це задля безпеки. І якщо приватний користувач може сам вирішити, застосовувати йому китайські телефони, планшети, дрони чи ні, то держава має дбати насамперед про безпеку країни”, — говорить Олексій.

Чому китайські дрони можуть становити небезпеку

Експерт не радить використовувати не лише дрони, а й інше високотехнологічне обладнання виробництва Китаю: “Усім зрозуміло, що Китайська Народна Республіка є "народною" та "республікою" лише декларативно. Фактично це країна з авторитарною моделлю управління та економікою, побудованою на базі "державного капіталізму". Це означає, що всі високотехнологічні компанії Китаю пов’язані з урядом чи повністю підконтрольні йому. А неоднозначна позиція КНР щодо війни в Україні та заяви "про стратегічне партнерство з РФ" не викликають у нас оптимізму".

Тож усю продукцію, вироблену китайськими компаніями, зокрема Hytera, Hikvision та DJI (а це і ПЗ, і дрони, і системи відеоспостереження), в умовах війни з РФ потенційно можливо використати проти України. Яким чином це можливе? Справа у тому, що переважна більшість сучасного високотехнологічного обладнання підтримує можливість віддаленого підключення з боку виробника. У звичайних умовах це нормально і використовується для отримання швидкої кваліфікованої технічної підтримки. Але зараз такий канал може бути використаний з протилежною метою — для прихованого підключення, результатом якого може стати прямий "злив" розвідданих, місця розташування, раптовий "вихід з ладу" тощо.

За словами експерта з кібербезпеки, китайські дрони дешеві, наявні у великій кількості, тому їх використовують усі країни, зокрема Україна. Однак у воєнний час потрібно усюди, де це тільки можливо, обирати альтернативні корейські, європейські чи американські БПЛА — такі, що вироблені у країнах, які не залежать від РФ та Китаю.

“І рівно те ж саме стосується й інших технологій: перед тим, як "купитись" на "дешево, якісно і швидко" в "одному флаконі", слід згадати, що дармовий сир буває лише у мишоловці", — вважає Олексій Швачка.