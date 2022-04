Для безопасности страны: почему китайские дроны не самые лучшие беспилотники во время войны

Сегодня беспилотники совершенно незаменимы в условиях ведения военных действий, ими пользуются все военные. Однако использование китайских дронов может быть потенциально опасным для армии. Почему, рассказал эксперт по кибербезопасности, заместитель директора департамента информационных технологий “ИТ-Интегратор” Алексей Швачка.

Сегодня КНР является одним из ведущих мировых производителей разного высокотехнологичного оборудования. Среди наиболее известных широкому кругу пользователей можно назвать компании Xiaomi, ZTE и ряд других. В узких кругах профильных специалистов хорошо известны такие бренды, как Hikvision, Dahua, Hytera, DJI и т.д.

Кстати, как раз последние из названных компаний являются производителями систем видеонаблюдения и дронов, которые используются во многих странах, в частности, в Украине. И их продукция пользуется спросом во всем мире из-за низкой стоимости и относительно высокого качества, а главное – скорости поставки.

Санкции для безопасности

На сегодняшний день многие китайские высокотехнологичные компании попали под санкции США, Австралии, Великобритании и других стран. Еще в 2020 году в черный список Министерства финансов и Министерства торговли США внесли более 50 компаний из Китая. В том числе и DJI – одну из ведущих компаний по производству дронов. Ее продукцию признали представляющей угрозу для национальной безопасности США, а всем американским компаниям запретили экспортировать технологии для DJI. Также в санкционный список попал и крупнейший китайский производитель чипов — SMIC.

Далее, в декабре 2021 года, американское правительство расширило санкции против DJI и добавило в список еще семь китайских компаний: Cloudwalk Technology Co (разработчик ПО для распознавания лиц), Dawning Information Industry Co (производитель суперкомпьютеров, предоставляющий облачные услуги в Синьцзян Уйгурском автономном районе), Leon Technology Company Limited (облачная компания, производящая системы слежения), Megvii Technolog (производитель ПО для распознавания изображений и машинного обучения), Netposa Technologies Limited (производитель систем видеонаблюдения), SZDJI Technology Co (производитель мультикоптеров, микроконтроллеров, видеооборудования).

В начале февраля 2022 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) и Министерство юстиции США опубликовали обвинительный акт по китайской телекоммуникационной компании Hytera. В документе говорится, что Hytera была участницей сговора по краже коммерческой тайны. Бывших сотрудников компании Motorola Solutions Inc., которых целенаправленно "хантили" на работу в упомянутую китайскую компанию, заставляли воровать технологии. В этом акте фигурируют также ZTE, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology.

“Когда США вводили санкции против китайских компаний, то делали это для безопасности. И если частный пользователь может сам решить, применять ли ему китайские телефоны, планшеты, дроны или нет, то государство должно заботиться, прежде всего, о безопасности страны", — говорит Алексей.

Почему китайские дроны могут представлять опасность

Эксперт не советует использовать не только дроны, но и другое высокотехнологичное оборудование производства Китая: "Всем понятно, что Китайская Народная Республика является "народной" и "республикой" только декларативно. Фактически, это страна с авторитарной моделью управления и экономикой, построенной на базе "государственного капитализма". Это означает, что все высокотехнологичные компании Китая связаны с правительством или полностью подконтрольны ему. А неоднозначная позиция КНР по поводу войны в Украине и заявления "о стратегическом партнерстве с РФ" не вызывают у нас оптимизма".

Поэтому вся продукция, произведенная китайскими компаниями, в частности Hytera, Hikvision и DJI (а это и ПО, и дроны, и системы видеонаблюдения), в условиях войны с РФ потенциально возможно использовать против Украины. Как это возможно? Дело в том, что основная часть современного высокотехнологичного оборудования поддерживает возможность удаленного подключения со стороны производителя. В обычных условиях это нормально и используется для получения быстрой квалифицированной технической поддержки. Но сейчас такой канал может быть использован в противоположных целях — для скрытого подключения, результатом которого может стать прямой "слив" разведданных, месторасположения, внезапный "выход из строя" и т.д.

По словам эксперта по кибербезопасности, китайские дроны дешевые, есть в большом количестве, поэтому их используют все страны, в частности Украина. Однако в военное время нужно везде, где это только возможно, выбирать альтернативные корейские, европейские или американские БПЛА — производимые в странах, не зависящих от РФ и Китая.

"И ровно то же касается и других технологий: перед тем, как "купиться" на "дешево, качественно и быстро" в "одном флаконе", следует упомянуть, что дармовой сыр бывает только в мышеловке", — считает Алексей Швачка.