EOS Data Analytics призывает коллег по отрасли оперативно делиться спутниковыми данными о перемещении войск РФ

Украинско-американская компания-поставщик спутниковой аналитики EOS Data Analytics призывает все организации, работающие с дистанционным зондированием Земли, предоставлять ей актуальные снимки Украины и Восточной Европы в режиме реального времени с высоким или средним разрешением с оптических или радарных спутников с целью помочь в военных и гуманитарных активностях в регионе.

Как говорится в сообщении компании, она доработала свою платформу, чтобы иметь возможность в реальном времени анализировать военную ситуацию для спасения жизни людей и помощи в восстановлении мира: обработанные и проанализированные данные будут передаваться украинским военным и гуманитарным организациям.

Однако EOSDA нуждается и в оперативных/актуальных данных, полученных благодаря радиолокационному дистанционному зондированию, чтобы доносить информацию и релевантную аналитику относительно вражеских войск и мер довооружения (особенно дозаправки) в ночное время и при облачной погоде, что невозможно при использовании снимков с оптических спутников.

В компании поясняют, что снимки с оптических спутников, доступных в Украине, малопригодны, поскольку часто перекрыты облаками и/или были сделаны более 72 часов назад: в лучшем случае данные оптических спутников полезны всего-навсего 2-3 часа в день, тогда как большинство вражеских атак и основная их активность происходит под прикрытием ночи.

"EOSDA понимает, что некоторые провайдеры данных могут столкнуться с ограничениями в работе с частной компанией в Украине. В таком случае мы соединим поставщиков данных с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым, а также с другими представителями правительства и органов безопасности, чтобы данные передавались им и/или инициировалась дальнейшая обработка информации силами EOSDA", — говорится в сообщении.

Как отметил основатель и руководитель компании Макс Поляков, экономические, политические и гуманитарные последствия войны в Украине уже "достигли такого размера, когда больше нельзя оставаться в стороне."

"Если вы можете нам помочь, предоставьте данные SAR спутников. Устаревшие оптические спутниковые снимки используются для целей PR и в качестве доказательств военных преступлений для будущих разбирательств в международном уголовном суде. Украине нужны практические данные, чтобы спасти миллионы невинных людей и суверенитет страны", — подчеркнул он.

В частности, команда EOSDA обращается к IAI, Iceye, Capella, Канадскому и Европейскому космическим агентствам, а также Немецкому аэрокосмическому центру для предоставления данных радиолокационного дистанционного зондирования. В свою очередь Planet, MAXAR, Airbus, SIIS, Space View и Blacksky просят предоставлять снимки с оптических спутников.