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EOS Data Analytics закликає колег по галузі оперативно ділитися супутниковими даними про переміщення військ РФ

EOS Data Analytics закликає колег по галузі оперативно ділитися супутниковими даними про переміщення військ РФ

Українсько-американська компанія-постачальник супутникової аналітики EOS Data Analytics закликає всі організації, що працюють з дистанційним зондуванням Землі, надавати їй актуальні знімки України та Східної Європи в режимі реального часу з високою або середньою роздільною здатністю з оптичних чи радарних супутників з метою допомогти у військових та гуманітарних активностях в регіоні.

Як йдеться у повідомленні компанії, вона доопрацювала свою платформу, щоб мати можливість у реальному часі аналізувати військову ситуацію для порятунку життя людей та допомоги у відновленні миру: оброблені та проаналізовані дані будуть передаватися українським військовим та гуманітарним організаціям.

Однак EOSDA потребує оперативних/актуальних даних, отриманих завдяки радіолокаційному дистанційному зондуванню, щоб доносити інформацію та релевантну аналітику щодо ворожих військ та заходів доозброєння (особливо дозаправки) у нічний час та за хмарної погоди, що неможливо при використанні знімків із оптичних супутників.

У компанії пояснюють, що знімки з оптичних супутників, доступних в Україні, малопридатні, оскільки часто перекриті хмарами і/або були зроблені більше 72 годин тому: у кращому випадку дані з оптичних супутників корисні лише 2-3 години на день, тоді як більшість ворожих атак і основна їхня активність відбувається під прикриттям ночі.

"EOSDA цілком розуміє, що деякі провайдери даних можуть стикнутися з обмеженнями у роботі з приватною компанією в Україні. У такому випадку ми з’єднаємо постачальників даних з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим, а також з іншими представниками уряду та органів безпеки для того, щоб дані передавалися їм та/або ініціювалося подальше опрацювання інформації силами EOSDA", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив засновник і керівник компанії Макс Поляков, економічні, політичні та гуманітарні наслідки війни в Україні вже "сягнули такого розміру, коли більше не можна залишатися осторонь".

"Якщо ви можете нам допомогти, надайте, будь-ласка, дані SAR супутників. Застарілі оптичні супутникові знімки використовуються для цілей PR та як докази військових злочинів для майбутніх розглядів у міжнародному кримінальному суді. Україні потрібні практичні дані, щоб мати можливість врятувати мільйони невинних людей і суверенітет країни", — наголосив він.

Зокрема, команда EOSDA звертається до IAI, Iceye, Capella, Канадського та Європейського космічних агентств, а також Німецького аерокосмічного центру для надання даних радіолокаційного дистанційного зондування. В свою чергу Planet, MAXAR, Airbus, SIIS, Space View, Blacksky вона просить надати знімки з оптичних супутників.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов