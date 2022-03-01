EOS Data Analytics закликає колег по галузі оперативно ділитися супутниковими даними про переміщення військ РФ

Українсько-американська компанія-постачальник супутникової аналітики EOS Data Analytics закликає всі організації, що працюють з дистанційним зондуванням Землі, надавати їй актуальні знімки України та Східної Європи в режимі реального часу з високою або середньою роздільною здатністю з оптичних чи радарних супутників з метою допомогти у військових та гуманітарних активностях в регіоні.

Як йдеться у повідомленні компанії, вона доопрацювала свою платформу, щоб мати можливість у реальному часі аналізувати військову ситуацію для порятунку життя людей та допомоги у відновленні миру: оброблені та проаналізовані дані будуть передаватися українським військовим та гуманітарним організаціям.

Однак EOSDA потребує оперативних/актуальних даних, отриманих завдяки радіолокаційному дистанційному зондуванню, щоб доносити інформацію та релевантну аналітику щодо ворожих військ та заходів доозброєння (особливо дозаправки) у нічний час та за хмарної погоди, що неможливо при використанні знімків із оптичних супутників.

У компанії пояснюють, що знімки з оптичних супутників, доступних в Україні, малопридатні, оскільки часто перекриті хмарами і/або були зроблені більше 72 годин тому: у кращому випадку дані з оптичних супутників корисні лише 2-3 години на день, тоді як більшість ворожих атак і основна їхня активність відбувається під прикриттям ночі.

"EOSDA цілком розуміє, що деякі провайдери даних можуть стикнутися з обмеженнями у роботі з приватною компанією в Україні. У такому випадку ми з’єднаємо постачальників даних з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим, а також з іншими представниками уряду та органів безпеки для того, щоб дані передавалися їм та/або ініціювалося подальше опрацювання інформації силами EOSDA", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив засновник і керівник компанії Макс Поляков, економічні, політичні та гуманітарні наслідки війни в Україні вже "сягнули такого розміру, коли більше не можна залишатися осторонь".

"Якщо ви можете нам допомогти, надайте, будь-ласка, дані SAR супутників. Застарілі оптичні супутникові знімки використовуються для цілей PR та як докази військових злочинів для майбутніх розглядів у міжнародному кримінальному суді. Україні потрібні практичні дані, щоб мати можливість врятувати мільйони невинних людей і суверенітет країни", — наголосив він.

Зокрема, команда EOSDA звертається до IAI, Iceye, Capella, Канадського та Європейського космічних агентств, а також Німецького аерокосмічного центру для надання даних радіолокаційного дистанційного зондування. В свою чергу Planet, MAXAR, Airbus, SIIS, Space View, Blacksky вона просить надати знімки з оптичних супутників.