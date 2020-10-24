Украина и США запустят в космос специальный спутник для аграриев

В 2022 году украинско-американская компания EOS Data Analytics запустит спутник с мультиспектральными камерами Dragonfly Aerospace.

Как сообщает AgroPortal со ссылкой на пресс-службу украинско-американской компании EOS Data Analytics, оборудование позволит получать широкодиапазонные изображения с отпечатком из 7-ми спектральных полос с разрешением около одного метра.

По данным компании, мультиспектральные снимки незаменимы для отслеживания изменений окружающей среды и позволяют проводить регулярные наблюдения на отдельных территориях и точно локализовать зоны разрушительного воздействия человека на природу.

Соответственно, это дает возможность своевременно реагировать и предотвращать его последствия как в отдельном регионе, так и по всей планете.

"С помощью двух наших камер HR-250 спутник EOS Data Analytics сможет охватить большие территории, что является значительным технологическим преимуществом, особенно для коммерческой сельскохозяйственной отрасли. Для этой миссии Dragonfly Aerospace предоставит специальные спектральные фильтры, оптимизированные для конкретных потребностей клиентов EOS Data Analytics. Технические инженеры Dragonfly Aerospace проведут интенсивную предполетную калибровку и калибровку на орбите, чтобы обеспечить высокую точность данных для EOS Data Analytics", — заявил генеральный директор Dragonfly Aerospace Брайан Дин.

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В компании отмечают, что внедрение мультиспектральных снимков в работу EOS Crop Monitoring предоставит еще больше возможностей для ведения точного земледелия. Изображения с собственного спутника помогут аграриям получить точные данные для анализа важных показателей состояния их угодий.

С помощью собственного спутника, ориентированного на коммерческий мониторинг сельского хозяйства, EOS Data Analytics сможет в 5-7 раз быстрее предоставлять доступ к мультиспектральным изображениям в этой отрасли.

В отличие от данных с некоммерческих спутников, пользователям не нужно ждать определенного изображения в течение месяцев. Такая частота просмотра позволит быстро отслеживать все изменения.

Благодаря высокому разрешению и наличию панхроматического канала, фермеры будут получать более точную информацию о состоянии своих угодий.

EOS Data Analytics является частью инвестиционного портфеля Noosphere Ventures и международным проверенным поставщиком спутниковой аналитики на основе искусственного интеллекта. Сфера деятельности EOS Data Analytics охватывает технологические решения по наблюдению Земли, которые используются в сельскохозяйственной, горнодобывающей, нефтяной, военной и других отраслях.

Dragonfly Aerospace — южноафриканская космическая компания, ориентированная на создание высокопроизводительных камер для компактных спутников, позволяющих создавать изображения спутниковыми созвездиями.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года "Кернел" запустила первую в Украине коммуникационную платформу для аграриев.