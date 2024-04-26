Зупинка ліцензії з розподілу газу для "Черкасигаз": "Нафтогаз" подав апеляцію

Київський окружний адміністративний суд 24 квітня 2024 року ухвалив рішення, що припинило дію постанови НКРЕКП про зупинку ліцензії з розподілу газу для приватної компанії "Черкасигаз" та передачу цих повноважень державній "Газорозподільним мережам України" на Черкащині.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Це рішення сприяє інтересам "окремих осіб" та створює пряму реальну загрозу безпеці та забезпеченню енергоресурсами мешканців області. Примітно, що своїм рішенням суддя зупинив дію рішень НКРЕКП до закінчення розгляду справи по суті", - йдеться у заяві міністерства.

В Міненерго додають, що це рішення підриває зусилля держави повернути газорозподільні мережі під свій контроль в інтересах національної безпеки та енергетичної стійкості.

Група "Нафтогаз" різко розкритикувала рішення Київського окружного адміністративного суду, яке зупинило передачу газорозподільних мереж "Черкасигазу" під контроль державної "Газорозподільних мереж України". У компанії наголосили, що вже оскаржують це протиправне рішення в апеляційній інстанції.

Крім того, "Нафтогаз" має намір подати скаргу до Вищої ради правосуддя на дії судді, який виніс це рішення. У групі переконані, що воно загрожує національній безпеці та енергетичній стійкості країни в умовах війни та постійних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури. Газ часто залишається єдиним доступним енергоресурсом для населення.

"Нафтогаз" нагадав, що процес повернення державних газорозподільних мереж під контроль держави розпочався у листопаді 2022 року за рішенням Уряду переукласти відповідні договори. До грудня 2023 року в Україні було створено 21 філію "Газорозподільних мереж України" на базі облгазів, які раніше перебували в приватній власності.

НКРЕКП також назвала рішення суду незаконним і задоволенням інтересів колишніх приватних власників "Черкасигазу". Регулятор оскаржуватиме його та звернеться до правоохоронців і Вищої ради правосуддя щодо протиправних дій судді.

"Регулятор вбачає в діях АТ "Черкасигаз" намагання колишнього власника через суд повернути контроль над державними мережами. Тому НКРЕКП буде оскаржувати ухвалу суду та направить звернення до правоохоронних органів та Вищої ради правосуддя для відповідного реагування", - йдеться в повідомленні комісії.

Облгази Фірташа перейшли до держави

Низку газорозподільних підприємств в Україні повʼязували з бізнесменом Дмитром Фірташем.

У червні 2021 року в Державному бюро розслідувань заявили про розкриття схеми, за якою Міністерство енергетики та вугільної промисловості України передавало газорозподільні системи приватним операторам у безоплатне користування. За даними слідства, це завдало державі збитків на 1,488 млрд гривень.

У звʼязку з цією справою наприкінці травня 2022-го суд заарештував і передав в управління Нацгентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

Пізніше Кабінет міністрів передав заарештовані активи в управління "Чорноморнафтогазу", яке входить до групи "Нафтогаз".

Восени "Нафтогаз" створив ТОВ "Газорозподільні мережі України" як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у цю компанію почали переходити заарештовані газорозподільні фірми, у яких поступово забирали ліцензії на розподіл.