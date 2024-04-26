НКРЕКП оскаржуватиме незаконне рішення суду щодо ліцензії "Черкасигазу"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), подаватиме апеляцію на ухвалу суду, якою припинено рішення про зупинку ліцензії з розподілу природного газу АТ "Черкасигаз".

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що регулятор буде оскаржувати ухвалу Київського окружного адміністративного суду в апеляційному порядку, яку він видав 24 квітня 2024 року по справі № 320/16011/24.

"Цією ухвалою припинено дію постанови НКРЕКП від 29.11.2023 № 2226 «Про зупинення дії ліцензії з розподілу природного газу, виданої АТ «Черкасигаз», дію пункту 16 додатку до постанови НКРЕКП від 26.12.2022 № 1839 «Про видачу ліцензії з розподілу природного газу ТОВ «Газорозподільні мережі України», а також дію постанови НКРЕКП від 10.01.2024 № 22 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 29 червня 2017 року № 840»", - йдеться у повідомленні регулятора.

В НКРЕКП пояснюють, що вказані постанови були прийняті у зв’язку з тим, що Міністерство енергетики України з 01.12.2023 передало в експлуатацію ТОВ «Газорозподільні мережі України» газорозподільні системи та їх складові, що знаходяться в державній власності, які раніше були в експлуатації АТ «Черкасигаз».

"Регулятор вбачає в діях АТ «Черкасигаз» намагання колишнього власника через суд повернути контроль над державними мережами. Тому НКРЕКП буде оскаржувати ухвалу суду та направить звернення до правоохоронних органів та Вищої ради правосуддя для відповідного реагування", - підкреслюють в НКРЕКП.

Облгази Фірташа перейшли до держави

Низку газорозподільних підприємств в Україні повʼязували з бізнесменом Дмитром Фірташем.

У червні 2021 року в Державному бюро розслідувань заявили про розкриття схеми, за якою Міністерство енергетики та вугільної промисловості України передавало газорозподільні системи приватним операторам у безоплатне користування. За даними слідства, це завдало державі збитків на 1,488 млрд гривень.

У звʼязку з цією справою наприкінці травня 2022-го суд заарештував і передав в управління Нацгентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

Пізніше Кабінет міністрів передав заарештовані активи в управління "Чорноморнафтогазу", яке входить до групи "Нафтогаз".

Восени "Нафтогаз" створив ТОВ "Газорозподільні мережі України" як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у цю компанію почали переходити заарештовані газорозподільні фірми, у яких поступово забирали ліцензії на розподіл.