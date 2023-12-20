"Нафтогазу" передали всі заплановані газорозподільні компанії Фірташа

Під управління групи "Нафтогаз" перейшли останні чотири газорозподільні підприємства, контроль над якими планувалося передати державі. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що 19 грудня відповідні рішення було ухвалено щодо:

АТ "Тисменицягаз" (Івано-Франківська область);

АТ "Коростишівгаз" (Житомирська область);

ПрАТ "Мелітопольгаз" (Запорізька область);

АТ "Луганськгаз".

Таким чином, "Нафтогаз" тепер управлятиме 27-ма газорозподільними підприємствами.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав повернення державного контролю над газорозподільними мережами питанням національної безпеки.

"В умовах війни, обстрілів, ризиків відключення електроенергії стабільне газопостачання – це внесок у загальну енергобезпеку. До того ж, процес повернення мереж в управління держави дає старт розв’язанню проблем, що виникли після приватизації облгазів, яка відбулася понад 10 років тому", – висловився урядовець.

У Міненерго додали, що серед інтегрованих підприємств є й ті, які розташовані на тимчасово окупованих частинах Запорізької та Луганської областей. Управління ними здійснюватиметься одразу після деокупації.

Як облгази Фірташа перейшли до держави?

Низку газорозподільних підприємств в Україні, зокрема, й вищезазначені, повʼязували з бізнесменом Дмитром Фірташем.

У червні 2021 року в Державному бюро розслідувань заявили про розкриття схеми, за якою Міністерство енергетики та вугільної промисловості України передавало газорозподільні системи приватним операторам у безоплатне користування. За даними слідства, це завдало державі збитків на 1,488 млрд гривень.

У звʼязку з цією справою наприкінці травня 2022-го суд заарештував і передав в управління Нацгентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

Пізніше Кабінет міністрів передав заарештовані активи в управління "Чорноморнафтогазу", яке входить до групи "Нафтогаз".

Восени "Нафтогаз" створив ТОВ "Газорозподільні мережі України" як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у цю компанію почали переходити заарештовані газорозподільні фірми, у яких поступово забирали ліцензії на розподіл.