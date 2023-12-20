"Нафтогазу" передали все запланированные газораспределительные компании Фирташа

Под управление группы "Нефтегаз" перешли последние четыре газораспределительных предприятия, контроль над которыми планировалось передать государству. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что 19 декабря соответствующие решения были приняты касательно:

АО "Тисменицагаз" (Ивано-Франковская область);

АО "Коростышевгаз" (Житомирская область);

ЧАО "Мелитопольгаз" (Запорожская область);

АО "Луганскгаз".

Таким образом, "Нафтогаз" теперь будет управлять 27 газораспределительными предприятиями.

Министр энергетики Герман Галущенко назвал возвращение государственного контроля над газораспределительными сетями вопросом национальной безопасности.

"В условиях войны, обстрелов, рисков отключения электроэнергии стабильное газоснабжение – это вклад в общую энергобезопасность. К тому же, процесс возвращения сетей в управление государства дает старт решению проблем, возникших после приватизации облгазов, которая произошла более 10 лет назад", – высказался чиновник.

В Минэнерго добавили, что среди интегрированных предприятий есть и те, которые находятся на временно оккупированных частях Запорожской и Луганской областей. Управление ими будет осуществляться сразу после деоккупации.

Как облгазы Фирташа перешли к государству?

Ряд газораспределительных предприятий в Украине, в том числе и вышеупомянутые, связывали с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

В июне 2021 года в Государственном бюро расследований заявили о раскрытии схемы, согласно которой Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передавало газораспределительные системы частным операторам в безвозмездное пользование. По данным следствия, это нанесло государству ущерб в 1,488 млрд гривен.

В связи с этим делом в конце мая 2022 года суд арестовал и передал в управление Нацгентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Позже Кабинет министров передал арестованные активы в управление "Черноморнефтегаза", входящее в группу "Нафтогаз".

Осенью "Нафтогаз" создал ООО "Газораспределительные сети Украины" как национального оператора газораспределительной системы. Затем в эту компанию начали переходить арестованные газораспределительные фирмы, у которых постепенно забирали лицензии на распределение.