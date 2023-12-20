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"Нафтогазу" передали все запланированные газораспределительные компании Фирташа
Под управление группы "Нефтегаз" перешли последние четыре газораспределительных предприятия, контроль над которыми планировалось передать государству. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Отмечается, что 19 декабря соответствующие решения были приняты касательно:
- АО "Тисменицагаз" (Ивано-Франковская область);
- АО "Коростышевгаз" (Житомирская область);
- ЧАО "Мелитопольгаз" (Запорожская область);
- АО "Луганскгаз".
Таким образом, "Нафтогаз" теперь будет управлять 27 газораспределительными предприятиями.
Министр энергетики Герман Галущенко назвал возвращение государственного контроля над газораспределительными сетями вопросом национальной безопасности.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"В условиях войны, обстрелов, рисков отключения электроэнергии стабильное газоснабжение – это вклад в общую энергобезопасность. К тому же, процесс возвращения сетей в управление государства дает старт решению проблем, возникших после приватизации облгазов, которая произошла более 10 лет назад", – высказался чиновник.
В Минэнерго добавили, что среди интегрированных предприятий есть и те, которые находятся на временно оккупированных частях Запорожской и Луганской областей. Управление ими будет осуществляться сразу после деоккупации.
Как облгазы Фирташа перешли к государству?
Ряд газораспределительных предприятий в Украине, в том числе и вышеупомянутые, связывали с бизнесменом Дмитрием Фирташем.
В июне 2021 года в Государственном бюро расследований заявили о раскрытии схемы, согласно которой Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передавало газораспределительные системы частным операторам в безвозмездное пользование. По данным следствия, это нанесло государству ущерб в 1,488 млрд гривен.
В связи с этим делом в конце мая 2022 года суд арестовал и передал в управление Нацгентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.
Позже Кабинет министров передал арестованные активы в управление "Черноморнефтегаза", входящее в группу "Нафтогаз".
Осенью "Нафтогаз" создал ООО "Газораспределительные сети Украины" как национального оператора газораспределительной системы. Затем в эту компанию начали переходить арестованные газораспределительные фирмы, у которых постепенно забирали лицензии на распределение.